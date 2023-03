ضحية عملية أريحا: إسرائيلي أمريكي 27 عاما والمطاردة جارية

قُتل إسرائيلي أمريكي يدعى إيلان غانيليس يوم الاثنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية، بعد يوم من مقتل شقيقين في حادث مماثل.

وبحسب خدمة طوارئ نجمة داوود الحمراء، تم استدعاء مسعفين إلى مفرق بيت هعرافا بعد ورود أنباء عن وقوع حادث سير. عندما وصلت أول دفعة من المسعفين وجدوا رجلاً فاقدًا للوعي يبلغ من العمر 25 عامًا مصابًا بطلقات نارية. تم نقله إلى مستشفى هداسا في القدس، حيث أعلنت وفاته بعد ساعات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي و "إنقاذ بلا حدود"، وصل عدة مسلحين بسياراتهم عند مفترق الطرق وفتحوا النار على سيارة يملكها إسرائيليون. ثم واصلوا القيادة وقاموا بإطلاق النار مرة أخرى على مفرق ألموغ، حيث لم تتضرر أسرة مكونة من أربعة أفراد "بأعجوبة" على الرغم من إطلاق النار على سيارتهم وإلحاق أضرار بها أثناء مرورهم عبر محطة وقود.

أشعل مرتكبو تلك العملية النار في سيارتهم وحاولوا العثور على مركبة أخرى، لكن انتهى بهم الأمر بالفرار سيرًا على الأقدام باتجاه مخيم أريحا للاجئين. أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على المهاجمين لكن لم يتضح ما إذا كانوا قد أصيبوا. وأقام الجنود الحواجز على الطرق ونقاط تفتيش في المنطقة، في إطار عمليات المطاردة المستمرة.