ضحية عملية أريحا: إسرائيلي أمريكي 27 عاما والمطاردة جارية

وفقًا لتقارير بثتها وسائل الإعلام، كان غانيليس، وهو من مواليد ويست هارتفورد بولاية كونيتيكت، خريجًا حديثًا من جامعة كولومبيا.

قُتل إسرائيلي أمريكي يدعى إيلان غانيليس يوم الاثنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية، بعد يوم من مقتل شقيقين في حادث مماثل.

وبحسب خدمة طوارئ نجمة داوود الحمراء، تم استدعاء مسعفين إلى مفرق بيت هعرافا بعد ورود أنباء عن وقوع حادث سير. عندما وصلت أول دفعة من المسعفين وجدوا رجلاً فاقدًا للوعي يبلغ من العمر 25 عامًا مصابًا بطلقات نارية. تم نقله إلى مستشفى هداسا في القدس، حيث أعلنت وفاته بعد ساعات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي و "إنقاذ بلا حدود"، وصل عدة مسلحين بسياراتهم عند مفترق الطرق وفتحوا النار على سيارة يملكها إسرائيليون. ثم واصلوا القيادة وقاموا بإطلاق النار مرة أخرى على مفرق ألموغ، حيث لم تتضرر أسرة مكونة من أربعة أفراد "بأعجوبة" على الرغم من إطلاق النار على سيارتهم وإلحاق أضرار بها أثناء مرورهم عبر محطة وقود.

أشعل مرتكبو تلك العملية النار في سيارتهم وحاولوا العثور على مركبة أخرى، لكن انتهى بهم الأمر بالفرار سيرًا على الأقدام باتجاه مخيم أريحا للاجئين. أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على المهاجمين لكن لم يتضح ما إذا كانوا قد أصيبوا. وأقام الجنود الحواجز على الطرق ونقاط تفتيش في المنطقة، في إطار عمليات المطاردة المستمرة.

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أشادت حركة حماس في غزة بالهجوم خلال وقت قصير بعد وقوعه: وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع "يأتي العمل في أريحا في إطار الرد على جرائم إسرائيل والمستوطنين وآخرها العدوان الهمجي على شعبنا في حوارة. نحيي أبطال المقاومة والأسود الذين يتصدون لإسرائيل ويقومون بأعمال بطولية ضد الجنود والمستوطنين لحماية شعبنا".

وأشارت التقارير إلى استمرار إطلاق النار بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين بالقرب من مدينة أريحا.

وفقًا لتقارير بثتها وسائل الإعلام، كان غانيليس، وهو من مواليد ويست هارتفورد بولاية كونيتيكت، خريجًا حديثًا من جامعة كولومبيا.

https://twitter.com/i/web/status/1629891576183791617 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

جاء الهجوم بعد يوم من مقتل هاليل يانيف (21 عاما) وياجل يانيف (19 عاما) رميا بالرصاص داخل سيارتهما أثناء مرورهما في بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية. كما لم يتم القبض على هذا المسلح.

تجدر الإشارة إلى أن ردود الأفعال المحلية والعالمية توالت عقب انفلات مستوطني الجوار ضد سكان بلدة حوارة التي قُتل فيها الشقيقان مدفوعين بمشاعر الغضب والانتقام فأشعلوا النيران بالمنازل والمحلات ما أدى إلى سقوط قتيل فلسطيني وأصيب المئات بالاختناق والذعر. كما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه يعتبر مقتل الفلسطيني وأعمال الحرق المتعمدة عمل إرهابي.