الغرب قلق من الوضع المتأزم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويدعو جميع الأطراف للتهدئة

أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة يوم الاثنين عن إدانتهما ومخاوفهما من تصاعد التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات الفلسطينية والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ووصفت الوضع بأنه ينحى نحو"التأزم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "ندين العنف الواسع النطاق والعشوائي من قبل المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة".

وقتل شقيقان الأحد بالرصاص أثناء قيادتهما السيارة في بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية بالقرب من نابلس. بعد فترة وجيزة، دك مستوطنون إسرائيليون البلدة ومحيطها بأعمال شغب انتقامية، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 300 فلسطيني بالاختناق والذعر، فضلا عن إحراق المنازل والمحلات التجارية والسيارات.