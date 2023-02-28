إسرائيل: حملة تبرع لفائدة ضحايا بلدة حوارة في الضفة الغربية

أكد فينك على أن"المس بالأبرياء، أينما كانوا، هو أمر مرفوض قطعًا، ولا يمكن تقبله، ويرفضه الدين، وما قام به جمهور يدعي الدين لا يتحدث بأسمنا ولا بأسمي"

قدم إسرائيليون أكثر من 272750 دولارًا لمساعدة الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم وأعمالهم من قبل عشرات المستوطنين في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية، الأحد المنصرم، حيث قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 37 عامًا ، وأصيب 300 بجروح - أربعة منهم خطيرة - واشتعلت النيران في عشرات المباني والمركبات في أعمال شغب جماعية أعقبت مقتل شقيقين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب حاجز حوارة.

وكان عضو حزب العمل والناشط اليساري يائير (يايا) فينك، اطلقت حملة تمويل جماهيرية عبر الإنترنت في صباح اليوم التالي للعملية، حيث حدد هدف جمع مبلغ بقيمة 27275 دولارًا للمشروع. ولكن بحلول الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء، ساهم نحو 7283 شخصًا بمبلغ 291015 دولارًا.

وقال فينك لـ"تايمز أوف إسرائيل" في مقابلة معه، أمس الإثنين،: "إنه مجرد عمل صغير، ولكن كما يقول المثل اليهودي،" القليل من الضوء يمكن أن يبدد الكثير من الظلام، وتابع "بصفتي يهوديًا متدينًا ... شعرت أنني لا أستطيع أن أصمت في ظل هذه الظروف، إنهم ينشئون يهودية جديدة مشوهة ويحملون اسم اليهودية دون جدوى. توصلت إلى استنتاج أنني بحاجة إلى رفع صوت يهودي وصهيوني وإسرائيلي مختلف".

وأكد فينك على أن"المس بالأبرياء، أينما كانوا، هو أمر مرفوض قطعًا، ولا يمكن تقبله، ويرفضه الدين، وما قام به جمهور يدعي الدين لا يتحدث بأسمنا ولا بأسمي".

وعندما سُئل فينك، عن طريقة توزيع الأموال على سكان حوارة، قال إنه كان يتصل بالقادة المحليين من خلال أفراد الأمن الإسرائيليين السابقين، وقدر أن الأمر سيستغرق حوالي ثلاثة أسابيع لتحديد العائلات التي تعرضت منازلها وأعمالها للتخريب" واشار إلى أنه "من أجل منع أي من الأموال من الذهاب إلى الفلسطينيين الذين لديهم تاريخ من العمليات العدائية، سيتم إجراء فحوصات خلفية"