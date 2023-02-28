الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين شاركوا بأعمال إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية

نوّه البيان إلى أن الثمانية ليسوا مرتبطين بالعمليات الأخيرة التي وقعت في حوارة ومفرق ألموغ وقُصرة والتي أوقعت 3 ضحايا إسرائيليين خلال 24 ساعة.

سمحت السلطات الأمنية الإسرائيلية الثلاثاء، بالكشف عن اعتقالها ثماني فلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة يشتبه بتورطهم بعمليات إطلاق نار لم تسفر عن ضحايا في الفترة الأخيرة بنطاق لواء بنيامين الملكف بحماية محيط رام الله والبيرة وغلاف القدس، على ما جاء في بيان رسمي أشار أيضا إلى أنه تمت مصادرة قطع الأسلحة التي استخدمت خلال هذه العمليات.

في سياق التحقيقات مع عناصر الشاباك، تم الكشف عن تورط بلال البرغوثي وأحمد عقل، سكان قرية بيت ريما (التابعة لمحافظة رام الله والبيرة)، في عمليتي إطلاق نار استهدفتا قوات الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في السابع من كانون الأول لعام 2022 و 26 كانون الثاني 2023. كما تبين في التحقيقات أن شخصاً آخر متورط في عملية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية بالقرب من مدينة الروابي بتاريخ 02.03.2023.

IDF and Shin Bet Spokesperson أحد الأسلحة التي تم ضبطها خلال الاعتقالات

كما دل التحقيق على تورط حسن مناصرة وعلاء مناصرة، من سكان مخيم قلنديا، في عملية إطلاق النار التي نُفذت ليلة السابع والعشرين من كانون الثاني من العام الجاري باتجاه حاجز قلنديا، وتورط أحمد أبو عريضة من سكان قرية بيتونيا المقيم في مخيم بيتونيا للاجئين بهجوم إطلاق النار الذي وقع بتاريخ 27/01/2023 باتجاه حاجز بيتونيا.

كما تم الكشف خلال التحقيقات عن تورط محمد محروق وجبريل الزبيدي من سكان مخيم الجلزون في تنفيذ عملية إطلاق النار التي وقعت بتاريخ 18/12/2022 باتجاه مستوطنة بيت إيل.

ونوّه البيان إلى أن الثمانية ليسوا مرتبطين بالعمليات الأخيرة التي وقعت في حوارة وألموغ وقُصرة والتي أوقعت 3 ضحايا إسرائيليين خلال 24 ساعة.

ساهم تحديد مواقع الخلايا المحلية المسلحة التي كانوا أعضاء فيها، والإحباط السريع لمخططاتهم، في إزالة تهديد ميداني حقيقي. ومن المتوقع تقديم المشتبه بهم للمحاكمة في نهاية التحقيق. واختتم البيان بالتأكيد على أن "الشاباك والجيش الإسرائيلي سيواصلون العمل على إحباط الأنشطة العدائية وتقديم المتورطين في هذه الأعمال إلى العدالة".