وزير الخارجية الاسرائيلي في برلين اليوم لمناقشة النووي الإيراني مع نظيرته الألمانية

من المتوقع أن تطلب إسرائيل من ألمانيا تصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني "منظمة إرهابية"، وهو أمر قال الاتحاد الأوروبي إنه بانتظار حكم من المحكمة الأوروبية

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى برلين، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك حول منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات، وفقا لوزارة الخارجية الألمانية.

كما يعتزم كوهين أيضًا الاجتماع مع أفراد الجالية اليهودية وزيارة النصب التذكاري للهولوكوست في برلين. وقال قبل الزيارة "سنحافظ على العلاقات الثنائية والأوروبية والعالمية المهمة مع ألمانيا" وتابع"هذه الزيارة الاستراتيجية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

ومن المتوقع أيضا أن تطلب إسرائيل من ألمانيا تصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني "منظمة إرهابية"، وهو أمر قال الاتحاد الأوروبي إنه بانتظار حكم من المحكمة الأوروبية، وكانت تقارير قد أفادت أن "إيران على وشك تخصيب اليورانيوم للوصول إلى مستوى صنع الأسلحة النووية"

وتأتي زيارة كوهين إلى ألمانيا، وهي الأولى له منذ فوز الائتلاف اليميني الديني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل والفلسطينيين نتيجة تصعيد العنف الأخير.

ويشار إلى أن المجتمع الإسرائيلي منقسم بشدة بشأن تشريع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة الجديدة والذي من شأنه أن يقوض بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا، في وقت يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في نهاية كل أسبوع احتجاجًا على مشروع القانون المثير للجدل.

وفي السياق كانت بربوك، قد أطلقت ، أمس الإثنين، ضد إيران عندما ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة 52 التي تستمر حتى 4 أبريل/نيسان المقبل، مع التركيز على إعدامها للمتظاهرين في الشوارع.قائلة "لا ينبغي لأحد في القرن الحادي والعشرين أن يدوس على حقوق الإنسان دون مواجهة العواقب".