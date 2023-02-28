إسرائيل/مراقب الدولة:"مواصلة إهمال الجدار الفاصل يهدد أمن المواطنين"

مراقب الدولة الإسرائيلي ينتقد إهمال الجدار الفاصل والذي تضرر على مدار السنوات ولم يتم إصلاح الفتحات بالجدار

وجه مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو انجلمان في تقريره الصادر اليوم بشأن المواضيع الأمنية، انتقادات حول سلوك الجيش الإسرائيلي، وسلوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والكابينيت بموضوع الفتحات في الجدار الفاصل، وتأجيل خطة نقل القواعد العسكرية من منطقة المركز إلى الضواحي، وحول النسبة المنخفضة للملتحقين بالخدمة العسكرية في الوحدات التكنلوجية من مناطق الضواحي وشروط معيشة الجنود والبنى التحتية في الجيش الإسرائيلي.

يحمل التقرير المسؤولية الشخصية على نتنياهو والكابينيت والجيش الإسرائيلي بسبب الفتحات في الجدار الفاصل وقال في التقرير:"أهملوا الجدار الذي كلف المليارات، وفقد فرض الحكم، المخاطر على مواطني إسرائيل ازدادت". موضوع إضافي آخر طرحه التقرير هو تأجيل انتقال القواعد العسكرية من منطقة المركز الى مناطق الضواحي مدة ست سنوات من الهدف الأصلي من المواضيع .

افتتح التقرير بانتقاد لسياسة تجاهل الحكومة والجيش الإسرائيلي كل ما يخص الفتحات في السياج الحدودي-الجدار الفاصل. وبحسب التقرير في عام 2017، قرر الجيش الإسرائيلي التوقف عن تصليح الأضرار المتكررة في الجدار، ما أدى الى ما يقرب من نصف السياج بات غير صالحا بصورة كافية حتى نهاية عام 2021" وبحسب التقرير رئيس الحكومة والكابينيت كان على علم بالوضع.

بني الجدار في عام 2002 بتكلفة 8 مليارا شاقل ويتم صيانته بتكلفة 160 مليون شاقل سنويا، هدف اقامته هو منع دخول عناصر مسلحة الى إسرائيل، رغم ذلك، دخل نحو مليون و400 مقيم غير شرعي الى إسرائيل عام 2021 عن طريقه ويدخلها هذه الأيام 6000 مقيم غير شرعي يوميا.

انتقاد آخر شمله التقرير كان لتخصيص القوى البشرية اللازمة لحراسة السياج الحدودي والتي انخفضت خلال السنوات وأيضا أبراج المراقبة. الاستنتاجات التي استخلصها المراقب بأن على مجلس الأمن القومي تجهيز خطة لتحسين وتقوية الجدار الفاصل ويجب على رئيس الحكومة الحرص بأن يتم تنفيذ هذه الخطة.