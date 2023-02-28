للمرة الأولى: مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية التركية تعقد إجتماعا

قال رايتن في بيان "أرحب بهذا الاجتماع. هذه هي الخطوة الأولى في تجديد العلاقات بين البلدين وأنا أمد يدي من أجل السلام"

عُقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرسمي الأول لمجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية التركية، بحضور السفير التركي لدى إسرائيل، صقر أوزكان، والسفير الإسرائيلي إسحاق باتشمان، وترأس الاجتماع، النواب الإسرائيليون إفرات رايتن وشالوم دانينو.

وقال رايتن في بيان "أرحب بهذا الاجتماع. هذه هي الخطوة الأولى في تجديد العلاقات بين البلدين وأنا أمد يدي من أجل السلام. أعتقد أن هناك إمكانات كبيرة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل."

ومن جانبه، روج دانينو لتعزيز العلاقات بين البلدين قائلا: "أرى أهمية كبيرة للعلاقات مع تركيا، ولدينا مصلحة مشتركة في تعزيز العلاقات على المستوى البرلماني. هذا الاجتماع هو الخطوة الأولى في تعزيز العلاقات بين الجانبين ".

تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أن أعلنا إستئنافها في أغسطس/آب 2022، كما يتخذان خطوات لتحسينها أكثر منذ ذلك الحين - على الرغم من الدعم التركي المستمر للفلسطينيين.