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تقرير: إسرائيل تحذر الجيش السوري من مواصلة التعاون مع حزب الله

i24news

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مشهد لمدينة القنيطرة الحدودية السورية
JALAA MAREY / AFPمشهد لمدينة القنيطرة الحدودية السورية

جاء هذا من خلال منشورات قام بإلقاءها بمنطقة متاخمة للحدود حذر خلالها من هذا التعاون

أعلنت جهات في المعارضة السورية اليوم أن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت منشورات في مناطق متاخمة للحدود مع إسرائيل جنوب سوريا، وتضمنت المنشورات تحذيرا للجيش السوري من مواصلة تواجد حزب الله على الحدود. 

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وأشير في الرسالة "لن نقبل مواصلة تواجد حزب الله في قاعدة تل-الحارة ومواصلة التعاون بأي حال من الأحوال". 

وذكر في الرسالة إن "حزب الله يواصل ببسط أذرعته في المنطقة ووجوده يجلب الكارثة والدمار، ستكونون أول من يتضرر". 

وتقع قاعدة تل الحارة في محافظة درعا جنوب سوريا، وهي قمة استراتيجية وأعلى قمة في جنوب البلاد. 

https://twitter.com/i/web/status/1630550763544903682

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