تقرير: إسرائيل تحذر الجيش السوري من مواصلة التعاون مع حزب الله

أعلنت جهات في المعارضة السورية اليوم أن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت منشورات في مناطق متاخمة للحدود مع إسرائيل جنوب سوريا، وتضمنت المنشورات تحذيرا للجيش السوري من مواصلة تواجد حزب الله على الحدود.

وأشير في الرسالة "لن نقبل مواصلة تواجد حزب الله في قاعدة تل-الحارة ومواصلة التعاون بأي حال من الأحوال".

وذكر في الرسالة إن "حزب الله يواصل ببسط أذرعته في المنطقة ووجوده يجلب الكارثة والدمار، ستكونون أول من يتضرر".

وتقع قاعدة تل الحارة في محافظة درعا جنوب سوريا، وهي قمة استراتيجية وأعلى قمة في جنوب البلاد.