قائد منطقة المركز بالجيش الإسرائيلي :"فشلت بالاستعداد لأحداث حوارة"

تعهد القائد الإسرائيلي الاقتصاص من منفذي أعمال الشغب في قرية حوارة مساء الأحد

كشف قائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا بالصورة الكافية لشدة الأحداث التي وقعت مساء الأحد في قرية حوارة وقال :"هذا حادث خطير جدا، لم نتجهز إلى هذا الحجم، لم نستعد للعشرات مع زجاجات المولوتوف، يركضون ويتنقلون بكل مكان بالظلام ويحرقون منازل الناس وسياراتهم. هذه أول مرة يحدث لنا مثل هذا الأمر، فشلت في الاستعدادات للحدث".

وأضاف :"نحن في فترة لموجة إرهاب متصاعدة، خلال الفترة الأخبرة وحتى أبعد من ذلك، منذ الأسبوع الماضي" وتابع "فقط في الأيام الأخيرة فقدنا ثلاثة أشخاص، مقاتل في الجيش الإسرائيلي ومواطنين، وأريد أن أستغل هذه الفرصة لأعبر عن تعازي وأسفي أمام العائلات بأننا لم نتمكن من منع العمليات".

وسئل الجنرال فوكس إن كانت هناك طريقة لمنع العمليات أجاب "بالتأكيد يوجد طريقة، ومن الجيد أن مواطني إسرائيل لا يعرفون الإجراءات المضادة التي نقوم بها كل ليلة بمساعدة الشاباك ووحدات الجيش الإسرائيلي. كل أسبوع نعتقل خلايا ومخربين يخططون لاستهداف مواطني إسرائيل، أمس أجرينا اعتقالات، وأعتقد بأننا الليلة سنجري اعتقالات".

وبخصوص اعتقال مثيري الشغب في حوارة قال فوكس:"لكن لم ننتهي من الحدث، يوجد تحقيقات وجهود استخباراتية وستكون اعتقالات. هذا لن يُرفع من الجدول اليومي، هذه الأحداث لم تنتهي، لن نعتقل 400 مثيري شغب، أنا لا أعرف مثل هذا الرقم، كان هناك العشرات الذين نشطوا هناك وسنقوم باعتقالات".

كما طلب القائد العسكري الإسرائيلي استغلال المنصة للتطرق لقضية الاعتداء على الجنود والضباط الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة من جانب المستوطنين وقال "أيضا حينما يوجد مواطن يعتقد أن الطريقة التي نعالج بها الإرهاب ليست صحيحة، هو لا يستطيع القيام بذلك بدلا عنا. لا نطلق على هذا ’تطبيق القانون باليدين’ نطلق على هذا ’أعمال إرهابية’، رجال القانون لا يلقون الحجارة وزجاجات مولوتوف عشوائيا على الناس في الشارع".

ولخص الجنرال فوكس قائلا :"نحن نعمل سوية مع الشاباك والشرطة الإسرائيلية لاعتقال هؤلاء الأشخاص، ومنعهم من القيام بهذه الأعمال ويوجد لدينا إنجازات كبيرة، هذا الأسبوع لم ننجح، فوجئنا، سنحاسب هؤلاء الأشخاص ونأمل أن يكون الوضع أفضل في المستقبل".