خاص:أسر مشتتة بين طرفي الحدود الإسرائيلية المصرية بقرار سياسي مصري

القصة بدأت بزواج غادة ابنة قرية مجد الكروم من مصري عاش فترة وجيزة في إسرائيل قبل قرار عودته إلى مصر بعد زواجهما.

تجتمع غادة مناع رفقة أولادها الثلاث عند كل مساء أمام شاشة الهاتف المحمول لتجري اتصالًا بات اعتياديًا مع زوجها المصري القابع في القاهرة، الوسيلة الوحيدة لتواصل أسرة تشتت بقرار مصري لم تحدد أسبابه.

القصة بدأت بزواج غادة ابنة قرية مجد الكروم من مصري عاش فترة وجيزة في إسرائيل قبل قرار عودته إلى مصر بعد زواجهما، زواج استمر 7 سنوات في الأراضي المصرية لكن سرطانًا في الأرجل حل بغادة أجبرها على العودة إلى إسرائيل لتلقي العلاج في مستشفياتها لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنها استمرت عامين ونيّف إثر منع مصري من العودة إلى منزلها في القاهرة وبالمقابل حرمان زوجها من زيارة إسرائيل، قرار مفاجئ من الجانب المصري دون أسباب معلنة

غادة مناع تبكي وتبدأ بالحديث، "بعض الأحيان أطفالي يواجهون صعوبات، فمباشرة يحملون لي المسؤولية ويقولون لي أنت التي أتيت بنا إلى هنا".

قصة الأسرة هي واحدة من عشرات القصص المشابهة لزواجات مختلطة مصرية إسرائيلية حرمت من لم شملها في مصر أو إسرائيل، السفارة المصرية من جانبها صرحت لi24NEWS أن مصر ملتزمة بمعاهداتها مع إسرائيل والتي تسمح بتنقل رعايا الجانبين بين البلدين، وذلك لا يمنع من بعض الإجراءات الأمنية لعدد من الحالات، إدلاء كذّبه شكري الشاذلي رئيس الجالية المصرية في إسرائيل

وقال شكري الشاذلي، "عندي مجموعة كبيرة من أسماء النساء الإسرائيليات، اللواتي حرمن من السفر والدخول إلى مصر بسبب أن جنسية زوجهم مصرية، ودائما ما يتصلن بي ويشتكين من هذا الموضوع"، وأضاف، "في هذه الأثناء التي نتحدث فيها هناك حوالي 15 مصري ينتظرون التصريح تقريبا سنة، رغم أنهم مقيمين متزوجين هنا تقريبا مابين 10 و 15 سنة".

الجالية المصرية والتي تعتبر الأكبر من بين الجاليات العربية في البلاد، يقدر عدد منتسبيها من المصريين بحوالي 15 ألفًا، وتسعى منذ 7 سنوات لتنظيم لقاءات وحفلات في مناسبات مختلفة لإحياء الثقافة المصرية بينهم، وفي جانب اخر تعمل على حلحلة أزمات رعاياها وأبرزها مشاكل الأحوال الشخصية في الزواجات المختلطة.