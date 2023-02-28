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اعتقال مقدسي للاشتباه بتخطيطه لاغتيال الوزير ايتمار بن غفير

i24news

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الوزير ايتمار بن غفير
Yonatan Sindel/Flash90الوزير ايتمار بن غفير

كما خطط المشتبه بتنفيذ عملية اختطاف جثمان لاستغلاله للمساومة والمفاوضات

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال مقدسي مشتبه بالتخطيط لقتل وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، وذكرت أنه تم اعتقاله قبل عدة أسابيع من جانب الشرطة الإسرائيلية وبتعاون وثيق مع جهاز الأمن العام الشاباك. 

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وبحسب البيان الصادر عن الوزارة قام المشتبه بجمع معلومات استخباراتيه عن الوزير ونظام تحركاته ويتضح من التحقيقات أن المشتبه اجتمع مع جهات معادية من دولة مجاورة وحصل منهم على مبالغ مالية تساعده على تنفيذ العملية، وأيضا نقل أموال إلى عائلات سجناء أمنيين.  

ويتضح من التحقيقات أن المشتبه خطط لسرقة لوحات ترخيص لسيارات شرطية حتى تساعده للاقتراب من موكب الوزير واستهدافه في منطقة الحرم القدسي. 

كما كشفت التحقيقات أن المشتبه كان ينوي تنفيذ عملية أخرى بعد استهداف الوزير، حيث كان ينوي اختطاف جثمان من أجل التفاوض والمساومة عليه. 

 

   

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