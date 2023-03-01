وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطريق رقم 1 مغلق بالسلاسل والأسلاك الشائكة ، حيث كان المتظاهرون يوفون بوعدهم بالتصعيد

لأول مرة منذ بداية المظاهرة ضد التعديلات القضائية في إسرائيل جلبت الشرطة الإسرائيلية الهراوات بهدف استخدامها ضد المتظاهرين الذين تواجدوا بمفترق يجئال الون في تل أبيب في محاولة لتفريق الاحتجاج حيث القت قنابل الصوت نحوهم ايضا واعتقلت عددا منهم، في المقابل تم تفريق المظاهرة في مدينة حيفا واعتقال ستة من المحتجين.

وأغلق المحتجون بوقت سابق من صباح اليوم طريق مرور رئيسي من تل أبيب إلى القدس لمنع حركة المرور من دخول المدينة. ومن المتوقع أن يتم الجزء الأكبر من التظاهرات ضد هذا الإجراء في العاصمة الإسرائيلية.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطريق رقم 1 مغلق بالسلاسل والأسلاك الشائكة ، حيث كان المتظاهرون يوفون بوعدهم بالتصعيد وتنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتننياهو تعقيبا على الأحداث :"لن نتسامح مع العنف ضد عناصر الشرطة، وإغلاق الشوارع والانتهاك الصريح لقوانين البلاد، حق التظاهر هو ليس الحق بالفوضى، أنا أقدم دعما كاملا لوزير الأمن القومي بن غفير ولقائد الشرطة ولعناصر شرطة إسرائيل ، الذين يعملون ضد منتهكي القانون ويشوشون الحياة اليومية للمواطنين.

وكان وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وصف المحتجين بأنهم فوضويين وقال إنه :يدعم شرطة إسرائيل ويؤيد استخدامها الوسائل لتفريق الفوضويين الذين قاموا بأعمال شغب وحاولوا إغلاق شارع ايالون" وأضاف "على مدار كل الصباح الشرطة تصرفت مع الفوضويين بصبر كبير، لكن من اللحظة التي تجاوزوا بها كل الحدود، وانتهكوا الحواجز والقوا الحجارة تجاه رجال الشرطة وتيسببوا بالفوضى، يجب على دولة إسرائيل استخدام كافة الوسائل المتاحة لها للحفاظ على النظام العام والروتين اليومي لمواطنين، نعم لحرية التعبير وحرية التظاهر، لكن لا نقبل بأي حال من الأحوال الفوضى".

وقال المنظمون في بيان نُشر على موقعهم باللغة العبرية على الإنترنت: "لن تكون إسرائيل ديكتاتورية - لقد أوضح ذلك الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأسابيع الثمانية الماضية - ونحن ننتقل الآن إلى العمل المباشر". سوف نخل بالنظام العام في مواجهة حكومة تسعى لتعطيل النظام الديمقراطي. وسيحضر عشرات الآلاف إلى مسيرات في جميع أنحاء البلاد لوقف هذا الأمر الذي لا يحظى بتأييد واسع بين الناس ".

وكانت حكومة نتنياهو القومية المتدينة الجديدة قد تقدمت هذا الشهر بالتغييرات المقترحة حيث اتخذ البرلمان الخطوات الأولى في تشريع قيود على سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين. التغيير الآخر الذي دفعه التحالف من شأنه أن يمنحه مزيدًا من النفوذ في اختيار القضاة. فازت بعض مشاريع القوانين بأصوات أولية في البرلمان لكن لم يتم التصديق عليها بعد لتصبح قانونًا.