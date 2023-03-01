اعتقال 6 مستوطنين للاشتباه بضلوعهم في أعمال شغب في حوارة بالضفة الغربية

تم اعتقال 6 أشخاص منهم أربعة بالغين وقاصران، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في اضطرابات عامة وإحراق واعتداء وتخريب ممتلكات في بلدة حوارة الفلسطينية.

أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن عددا من المستوطنين الذين يشتبه في تورطهم في أعمال الشغب التي وقعت الأحد الماضي، اعتقلوا في الضفة الغربية ليلة الأحد.

وتم اعتقال 6 أشخاص منهم أربعة بالغين وقاصران، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في اضطرابات عامة وأعمال شغب وإحراق واعتداء وتخريب ممتلكات في بلدة حوارة الفلسطينية.

وكان قائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس، قد كشف أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا بالصورة الكافية لشدة الأحداث التي وقعت مساء الأحد في قرية حوارة وقال :"هذا حادث خطير جدا، لم نتجهز إلى هذا الحجم، لم نستعد للعشرات مع زجاجات المولوتوف، يركضون ويتنقلون بكل مكان بالظلام ويحرقون منازل الناس وسياراتهم. هذه أول مرة يحدث لنا مثل هذا الأمر، فشلت في الاستعدادات للحدث".

وشهدت بلدة حوارة في الضفة الغربية، الأحد الماضي، اندلاع أعمال عنف انتقامية قام بها مستوطنون اثر مقتل شقيقين في عملية إطلاق نار بوقت سابق في حوارة، وتسببت أعمال العنف في مقتل فلسطيني واصابة حوالي 390 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق وتخريب عشرات الممتلكات .