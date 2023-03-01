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قوات الأمن الإسرائيلية تعلن اعتقال مشتبهين بتنفيذ عملية إطلاق النار المزدوجة قرب أريحا

i24news

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قوات الأمن الإسرائيلية في موقع هجوم إطلاق نار في مفرق بيت عرافا في غور الأردن ، 27 فبراير 2023
Erik Marmor/Flash90قوات الأمن الإسرائيلية في موقع هجوم إطلاق نار في مفرق بيت عرافا في غور الأردن ، 27 فبراير 2023

ويشار الى أن إسرائيليا يحمل الجنسية الأمريكية قتل في عملية إطلاق النار قبل يومين قرب أريحا

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية بعد ظهر اليوم في مخيم اللاجئين عقبة الجبر بالقرب من أريحا شخصين يشتبه بتورطهما في عملية إطلاق النار قبل يومين في شارع 90 بمنطقة غور الأردن. وكانت القوات الإسرائيلية حاصرت في وقت سابق بعض المنازل، ووقع تبادل إطلاق نار في المكان، وذكر أن قوة تابعة لوحدة "دوفدفان" اعتقلت أحد المشتبهين فيما سلم مشتبه ثان نفسه، أما الثالث حاول الهروب وتم إطلاق النار باتجاهه. 

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وذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك أن العملية جاءت استنادا الى عمليات استخباراتية حصل عليها الشاباك، دفعت الجيش الإسرائيلي لتنفيذ المداهمة لمشتبهين بتنفيذ العملية المزدوجة قرب أريحا قبل يومين، وذكر البيان أن القوات الإسرائيلية ضبطت وسائل قتالية كانت بحوزة المسلحين. 

خلال مداهمة قوات الجيش الإسرائيلي الى المكان اندلعت اشتباكات، وتطرقت مصادر فلسطينية الى إصابة اثنين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال تبادل إطلاق النار. 

وقتل الإسرائيلي آلان غانيلز (27 عاما) والذي يحمل الجنسية الأمريكية بعملية إطلاق النار المزدوجة قرب أريحا، وأعلن السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس أن القتيل يحمل الجنسية الأمريكية، وهو من ولاية كونيتيكت الأمريكية، تطوّع في الجيش الإسرائيلي وحصل على الجنسية الإسرائيلية. 

المسلحون بعد تنفيذهم العملية قاموا بإشعال المركبة التي استقلوها بالقرب من دير سانت جورج، وفروا بمركبة أخرى تجاه مخيم عقبة الجبر، وفي طريقهم اصطدموا بقوة شرطة إسرائيلية اطلقت نحوهم النيران وعلى ما يبدو أصابت أحدهم. قوات الجيش الإسرائيلي باشرت بعد ذلك بتمشيط المنطقة ونصب الحواجز ونقاط التفتيش. 

قالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء إن محمود جمال حسن حمدان الذي أصيب على نحو خطير أثناء مداهمة لمخيم عقبة جبر قرب أريحا قد توفي متأثرا بإصابته. 

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