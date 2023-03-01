ستسمح الاتفاقية ترتيب تأمين التوريد (SOSA) لكل من إسرائيل وأمريكا بالتعامل بشكل أفضل مع أزمة الإنتاج العالمية، والتي تفاقمت نتيجة للحرب في أوكرانيا وكورونا

أعلنت وزارتا الأمن الإسرائيلية والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق تعاون لتعزيز إمدادات الطوارئ، مع إعطاء الدول الحليفة الأولوية في شراء وتوريد الأسلحة من الصناعات الإسرائيلية والأمريكية، حيث تم التوقيع على الاتفاقية من قبل المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية اللواء (متقاعد) إيال زامير ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الخارجية للمشتريات، ويليام ليبلانت.

يأتي ذلك كجزء من الحوار الاستراتيجي الدفاعي لتعزيز التعاون في مجالات المشتريات والبحث والتطوير والتعاون الصناعي، وستسمح الاتفاقية ترتيب تأمين التوريد (SOSA) لكل من إسرائيل والولايات المتحدة بالتعامل بشكل أفضل مع أزمة الإنتاج العالمية، والتي تفاقمت نتيجة للحرب في أوكرانيا ووباء كورونا، والتي أثرت أيضًا على قدرات التوريد للصناعات الدفاعية. في جميع أنحاء العالم.

Spokesperson and Public Relations Department at the Israeli Defense Ministry مسؤولون إسرائيليون مع وفد أمريكي في إسرائيل.

في الحوار الاستراتيجي بين وزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأمريكية، ناقش زامير وزميله الأمريكي ليبلانت"التحديات الأمنية العالمية والشرق الأوسط - في المقام الأول التهديدات الإيرانية، والتي اتفقا على أنها تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتشكل تهديدًا لها. الاستقرار العالمي في ظل تورطها في الغزو الروسي لأوكرانيا".

وخلال زيارة الوفد الأمريكي، تجول المسؤولون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية واطلعوا على التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.وشكر ليبلانت زامير لاستضافة وفده وأكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون الأمني بين الحلفاء.

وقال زامير إن "العلاقات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة متينة ، تقوم على شراكة عميقة وقيم مشتركة"واضاف"سنواصل الوقوف معا في مواجهة التحديات الامنية المشتركة وعلى رأسها التهديد الايراني لاستقرار المنطقة، سنعمل معا لمواصلة ضمان الميزة العسكرية النوعية لدولة اسرائيل".