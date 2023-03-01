إسرائيل: نتنياهو ولبيد يتبادلان الاتهامات بـبث "الفوضى" وسط احتجاجات عنيفة

قال نتنياهو "أتفهم أن هناك شخصًا هنا ينوي خلق الفوضى: اسمه يائير لبيد، الذي لم يستجب لدعواتنا للحوار، إنه يريد ببساطة إثارة أزمة حكومية ودستورية".

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد الاتهامات ببث "الفوضى" مع تحول الاحتجاجات في تل أبيب ضد الإصلاحات القضائية المقترحة إلى أعمال عنف، اليوم الأربعاء، وقال نتنياهو "أتفهم أن هناك شخصًا هنا ينوي خلق الفوضى: اسمه يائير لبيد، الذي لم يستجب لدعواتنا للحوار، إنه يريد ببساطة إثارة أزمة حكومية ودستورية"وأضاف "لا أحد يريد أن ينزل بالبلاد إلى الفوضى. لدينا مهام عظيمة ولدينا مهام مشتركة ومستقبل مشترك وحان الوقت لوقف هذه الفوضى" واشار نتنياهو إلى أن"لبيد يريد إحداث أزمة حكم، كما أقول، أزمة دستورية، وبالتالي، الوصول إلى انتخابات جديدة، لقد حان الوقت لإنهاء الفوضى"،

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطريق رقم 1 مغلق بالسلاسل والأسلاك الشائكة ، حيث كان المتظاهرون يوفون بوعدهم بالتصعيد وتنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة.

وردا على ذلك، غرد يائير لبيد قائلا: "نتنياهو، الفوضى الوحيدة هنا هي من صنع الحكوم ، التي فقدت السيطرة عليها". وأضاف "نتنياهو الذي أعطى المتفجرات لبن غفير للعب معه كان يعلم أن ذلك سينتهي بانفجار"وتابع"إنني أدعو مفوض الشرطة إلى تجاهل محاولات الوزير بن غفير السياسية والخطيرة وغير المسؤولة لتسخين المنطقة أكثر. إن المتظاهرين هم من الوطنيين الإسرائيليين وأفضل مقاتلي الجيش الإسرائيلي. إنهم يقاتلون من أجل القيم، الحرية والعدالة والديمقراطية، دور الشرطة هو السماح لهم بالتعبير عن رأيهم والقتال من أجل البلد الذي يحبونه".

وبلغت الاحتجاجات عندما نزل الإسرائيليون المعارضون للإصلاحات القضائية إلى الشوارع لبدء "يوم الاضطراب"، حيث أغلقوا طريقًا مروريًا رئيسيًا يؤدي من تل أبيب إلى القدس، وعرفت تل ابيب مسرح أهم التجمعات ضد الإصلاح في الأسابيع الأخيرة، "حيث تحول الاحتجاج إلى عنف، في ما ردت الشرطة بإجراءات للسيطرة على الحشود شملت القنابل الصوتية والخيول وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع" وبحسب السلطات، أصيب 11 متظاهرا بجروح طفيفة واعتقل 37 شخصا خلال احتجاجات اليوم الأربعاء.

في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه "يدعم الشرطة الإسرائيلية لاستخدامها الإجراءات لتفريق الفوضويين الذين قاموا بأعمال شغب وحاولوا إغلاق طرق أيالون" وتابع "وطوال الصباح، كانت الشرطة صبورة للغاية مع الفوضويين، ولكن منذ اللحظة التي يكسرون فيها الحواجز ويرمونها على رجال الشرطة ويرشقونهم بالحجارة، يجب على سلطات إنفاذ القانون استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للحفاظ على النظام العام".