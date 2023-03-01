خاص لـ i24NEWS : وفد اعلامي إسرائيلي يزور المغرب السبت الوشيك لـ"وضع الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي"

وضع الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي بين الطرفين، والتعارف بين ممثلي وسائل الإعلام المحلية ورؤساء الجماعات الترابية في المنطقة وممثلي نقابة الصحافيين في إسرائيل

بدعوة من نادي الصحافة والإعلام بعمالة إنزكان أيت ملول(جنوب المغرب) سيحل بالمغرب، السبت الوشيك، وفدا يمثل نقابة الصحافيين في إسرائيل، بهدف وضع الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي بين الطرفين، والتعارف بين ممثلي وسائل الإعلام المحلية ورؤساء الجماعات الترابية في المنطقة وممثلي نقابة الصحافيين الاسرائيلية، وكذا التعريف بمؤهلات والانجازات بإقليم انزكان ايت ملول بصفة خاصة وجهة سوس ماسة بصفة عامة.

ويتكون الوفد الإعلامي الإسرائيلي من رئيس نقابة الصحافيين في إسرائيل يوسي بارموسا، والمنتج التلفزي روطوم افرينسكي و المنتح في القناة الأولى الإسرائيلية مصطمن ايوراس و مدير راديو إف أم 100 في إسرائيل دانيل الفاييا

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان وفدا اعلاميا مغربيا قد زار إسرائيل العام المنصرم، حيث تم تكريم عضو نادي الصحافة والإعلام بإنزكان أيت ملول محمد امنون ومجموعة من الزملاء بدرع الصحافة الاسرائيلية، وبعد الدعوة التي ثم توجيهها للنادي لحضور المؤتمر الوطني لنقابة الصحافيين في إسرائيل بحضور اكثر من 45 دولة وحوالي 600 منبر إعلامي من العالم، في شهر يوليوز/تموز المنصرم .

وسيتضمن اللقاء زيارة لأهم أسواق المنطقة ولقاء مع رؤساء جماعة انزكان والمجلس الإقليمي لانزكان وجماعة الدشيرة ، حيث سيتم عرض شريط مصور من انتاج جهة سوس ماسة تحث عنوان :"اكتشاف جمال وتراث جهة سوس ماسة" ولقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر المجلس الجماعي للدشيرة.

وكان الوفد الإعلامي وممثلي المجتمع المدني في المغرب، قد قام بزيارة إلى إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال شهر أكتور/ تشرين الأول من عام 2021، ومن جههتا قالت هيئة البث الرئسمية الإسرائيلية"كان" إن "الوفد المغربي وصل إسرائيل الأحد في زيارة تستغرق 6 أيام، دون أن تذكر أسماء أعضاء الوفد، لكنها أوضحت أنه مكون من إعلاميين وممثلين للمجتمع المدني"

وفي السياق كان رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى الرباط ديفيد غوفرين،أنذاك، قد أعلن منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول2021، أنه "استقبل الوفد المغربي الذي يضم 8 أشخاص، قبل توجهه إلى إسرائيل".وكتب عبر تويتر: "بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، يقوم وفد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني المغربي بزيارة إلى إسرائيل خلال الأيام القادمة".وأضاف: "تأتي هذه الزيارة لتعزيز وترسيخ التعاون الثقافي والإعلامي والاجتماعي بين البلدين".