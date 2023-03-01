إسرائيل: الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون"عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات العدائية"

صادق الكنيست على مشروع القانون بأغلبية 55 صوتا مقابل تسعة، مما يجعل التشريع المقترح يقترب خطوة أخرى من المصادقة عليه ليصبح قانونا.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الذي يسمح بعقوبة الإعدام لمنفذي العمليات العدائية، بأغلبية 55 صوتا مقابل تسعة، مما يجعل التشريع المقترح يقترب خطوة أخرى من المصادقة عليه ليصبح قانونا.

تمت المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل للانتقال إلى الجلسة الكاملة من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد الوشيك، على الرغم من الرأي القانوني للنائب العام غالي باهراف ميارا بأن هناك "عائقًا قانونيًا" للتصويت على القانون قبل أن يقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المعني بالأمن القومي ما إذا كان عقوبة الإعدام ستكون رادعة.

في الوقت الحالي، لا تفرض إسرائيل عقوبة الإعدام، ويجب أن يجتاز القانون عدة أصوات أخرى قبل المصادقة عليه.

وكانت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية قد صادقت، الأحد المنصرم، على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" لمنفذي العمليات العدائية الذي اقترحه حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية)، ووفقًا للقانون، ستكون المحكمة قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على أسس قومية ضد مواطني إسرائيل.

وقررت اللجنة أنه بعد التصويت المبدئي على القانون، ستجرى مناقشة في مجلس الوزراء السياسي والأمني لمناقشة صياغة القانون.

وفي هذا السياق، قال وزير الامن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، "في هذا اليوم الصعب الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في هجوم فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، هذا قانون أخلاقي وعادل موجود أيضًا في أكبر ديمقراطية في العالم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنواصل العمل بكل الوسائل، من خلال الأنشطة الأمنية والعملياتية والتشريعات، لردع المتطرفين والحفاظ على أمن إسرائيل. ردنا على التطرف هو ضربه بقوة وتعميق جذورنا في بلدنا".