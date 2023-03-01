منتدى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يستقطب مسؤولين من جميع أنحاء العالم

يتعامل المعهد في مجالات الأمن القومي مثل الشؤون العسكرية والاستراتيجية، والصراع منخفض الحدة، والتوازن العسكري في الشرق الأوسط، والحرب الإلكترونية

اجتمع مسؤولون كبار من إسرائيل وحول العالم في تل أبيب يوم الثلاثاء لحضور المؤتمر السنوي الدولي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS).

سيوفر المؤتمر للحضور - بما في ذلك الوزراء الإسرائيليين ورؤساء الأجهزة الأمنية، وكذلك السفراء وكبار المسؤولين من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط - وجهات نظر متعمقة حول القضايا الجوهرية المدرجة على جدول الأعمال لدولة إسرائيل.

هذا العام، ولأول مرة عبر نسخه الستة عشرة السابقة، سيشتمل المنتدى على تقديم "جائزة معهد الأمن القومي" تكريما لمنظمة وشخصية تركا تأثيرا فريدا على الأمن القومي الإسرائيلي بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدس، وقائد القوات الجوية في القيادة المركزية للجيش الأمريكي، والجنرال أليكسوس ج. وزير الخارجية الروسي أندريه كوزروف، وآخرون كثر.

سيشارك هؤلاء المسؤولون في المنتديات والمقابلات والخطب طوال الحدث الذي ينتهي في 1 آذار/ مارس.

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي هو معهد أبحاث إسرائيلي مستقل ومركز أبحاث تابع لجامعة تل أبيب، ويتعامل في مجالات الأمن القومي مثل الشؤون العسكرية والاستراتيجية، والصراع منخفض الحدة، والتوازن العسكري في الشرق الأوسط، والحرب الإلكترونية.

ألقى كلمة المستشار القانوني السابق للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، في بداية النقاشات حول الإصلاح القضائي وأثار احتمال نشوب صراع بين سلطات الحكم في إسرائيل على خلفية ما يعرف بالإصلاحات القضائية التي يبذل الائتلاف جهودا مستميتة من أجل إقرارها.

من جانبه قال السفير الأمريكي توم نيدس في المنتدى معلقا على دعوة عضو الائتلاف ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي "أن يهتم بشؤونه الخاصة": "أعتقد أن معظم الإسرائيليين لا يريدوننا أن نبقى خارج شؤون إسرائيل".