نتنياهو: "حرية التظاهر ليست رخصة لجر البلاد إلى الفوضى والعنف مرفوض في حوارة وفي تل أبيب"

هذا النضال(اليمين) لم يتجاوز الخطوط الحمراء، ولم نر ما رأيناه اليوم: المتظاهرون لم يضربوا ضباط الشرطة، ولم يطالبوا بعصيان مدني، ولم يسحبوا أموالهم من الدولة

ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء خطابا أمام وسائل الإعلام في نهاية يوم شهد أبرز ولربما أعنف المظاهرات ضد ما يُعرف بالإصلاح القضائي قال فيه إن "حرية التظاهر ليست رخصة لجر البلاد إلى الفوضى، لأن دولة ذات سيادة لا يمكن أن تحتمل الفوضى. هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها".

كما جاء في كلمة نتنياهو: "الحق في التظاهر هو قيمة أساسية في الديمقراطية، لكن حرية التظاهر ليست حرية جرجرة الدولة إلى الفوضى". وأضاف: "أعلم أن بينكم العديد من المواطنين الذين يحبون البلاد ويدعمون الإصلاح القانوني بحماس وأنا أعلم أن هناك العديد من المواطنين الآخرين، وكذلك يعشقون الوطن، الذين يعارضون الإصلاح بنفس الحماسة، ولكن في الديمقراطية، هناك قواعد واضحة حول كيفية إجراء النقاش. هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، بغض النظر عن عمق الخلاف أو درجة سخونته أو قوته. الخط الأحمر القاطع والواضح يتجلى بعدم السماح مطلقا بالعنف والفوضى.

قلت أمس أمام جريمة قتل مروعة لشقيقين، في حوارة أننا لن نقبل بأن يتصرف المرء دون وازع أو رادع. لن نتسامح مع مثل هذا الوضع، لا يمكننا قبول العنف وضرب رجال الشرطة وإغلاق الشوارع وتهديد الشخصيات العامة وعائلاتهم، وهو ما يحدث الآن في تل أبيب (كان نتنياهو يشير إلى احتجاج أمام صالون لتصفيف الشعر في ساحة المدينة في تل أبيب حيث تواجدت زوجته). لن نقبل انتهاك القوانين والعنف لا في حوارة ولا في تل أبيب ولا في أي مكان".

واستحضر نتنياهو الأجواء الساخنة والمظاهرات التي انطلقت في أعقاب إقرار الكنيست في عام 2005 قانون الانسحاب من غزة ومواقع شمالي الضفة الغربية، فقال إن ذلك الأمر لم يكن أقل شأنا من حيث القوة والزعزعة التي ألمت بجمهور عريض تأثر بكل جوارحه من جراء ذلك القرار. هذا النضال لم يتجاوز الخطوط الحمراء، ولم نر ما رأيناه اليوم. المتظاهرون لم يضربوا ضباط الشرطة، ولم يطالبوا بعصيان مدني، ولم يدعوا إلى رفض التجنيد، ولم يسحبوا أموالهم من الدولة، ولم يشهروا بالبلاد افتراء".

وفي نهاية حديثه قال نتنياهو: "أود أن أدعو جميعنا للاستماع إلى أستي يانيف، الأم التي تم طردها من (مستوطنة في قطاع غزة) غوش قطيف والتي فقدت ابنيها قبل أيام: في أكثر لحظات حياتها صعوبة، دعت إلى الوحدة وهي على حق. أنا أدعو مرة أخرى إلى تهدئة الخواطر، وأدعو إلى إنهاء العنف وأعتقد وآمل أن نجد طريقة قريباً للحوار والوصول إلى تفاهمات. لن نرفع يدنا ضد بعضنا البعض لأننا أخوة ولا يوجد لدينا دولة أخرى".

أطلق المتظاهرون على احتجاجات نهار الأربعاء "يوم التشويش الوطني" وقال المنظمون في بيان نُشر على موقعهم باللغة العبرية على الإنترنت: "لن تكون إسرائيل ديكتاتورية - لقد أوضح ذلك الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأسابيع الثمانية الماضية - ونحن ننتقل الآن إلى العمل المباشر". سوف نخل بالنظام العام في مواجهة حكومة تسعى لتعطيل النظام الديمقراطي. وسيحضر عشرات الآلاف إلى مسيرات في جميع أنحاء البلاد لوقف هذا الأمر الذي لا يحظى بتأييد واسع بين الناس".