إسرائيل: تدشين أول رحلة جوية مباشرة تربط تل أبيب بطوكيو

وتبلغ المدة الرحلة، بواسطة طائرة بوينج 787 دريملاينر، حوالي 11 ساعة وكان من المقرر افتتاحها عام 2020 غير أنه تم تأجيلها بسبب القيود الصحية لوباء كورونا

أقلعت أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى طوكيو من مطار بن غوريون، اليوم الأربعاء، ليصبح أول خط منتظم يتم افتتاحه بين البلدين، حضر الافتتاح وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس والسفيرة اليابانية لدى إسرائيل ميزوشيما كويتشي، وتبلغ المدة الرحلة، بواسطة طائرة بوينج 787 دريملاينر، حوالي 11 ساعة.

وكان من المقرر افتتاح الخط الذي يربط بين المدينتين في عام 2020، لكن تم تأجيل إطلاقه بسبب القيود الصحية المرتبطة بوباء كورونا،

ووفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، استمرت العلاقات الإسرائيلية اليابانية في التطور خلال العقود المنصرمة، وخاصة من الناحية الاقتصادية، ففي عام 2021، بلغ حجم التجارة في السلع والخدمات بين البلدين 3.574 مليار دولار، استثمرت الشركات اليابانية ما مجموعه 13 مليار دولار في صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية منذ عام 2000 ، وتنشط أكثر من 85 شركة يابانية حاليًا في إسرائيل،

وكانت إسرائيل واليابان قد وقعتا في أغسطس/آب 2020 اتفاقية لتعاون أوثق في تكنولوجيا الدفاع والمعدات العسكرية، بينما تقدم البلدان في نوفمبر/تشيرن الثاني المنصرم بالخطوات الأولى لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.