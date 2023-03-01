مسؤولون إسرائيليون يزورون واشنطن لإجراء مناقشات حول التهديد النووي الإيراني

قال كولن كول، أمس الثلاثاء، إن "طهران يمكنها تخصيب كمية كافية من اليورانيوم في 12 يومًا إلى مستوى 90 في المئة - وهو ما يكفي للحصول على سلاح نووي"

من المقرر أن يسافر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي إلى واشنطن الأسبوع الوشيك لمناقشة، "التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجهما النووي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وبحسب موقع "والا" الإخباري من المتوقع أن يلتقي المسؤولان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين، ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين للحديث عن مختلف القضايا الأمنية، وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار إن "الزيارة ستسبق زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإسرائيل الأسبوع الوشيك لمواصلة هذه المحادثات. ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت والرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وشدد نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون في الأسابيع المنصرمة على أن تقديم تهديد عسكري ذي مصداقية ضروري لوقف إيران، التي تتهمها إسرائيل والعالم الغربي بتهديد الأمن العالمي.

ومن جهته قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية كولن كول، أمس الثلاثاء، إن "طهران يمكنها تخصيب كمية كافية من اليورانيوم في 12 يومًا إلى مستوى 90 في المئة - وهو ما يكفي للحصول على سلاح نووي"

ووجد تحقيق أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة النووية لإيران وجود جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 84 في المئة، وهو أعلى مستوى تخصيب حققته إيران على الإطلاق، حيث قدرت المخابرات الإسرائيلية والأمريكية أنه على الرغم من هذا التقدم، فإن الأمر سيستغرق من إيران عامًا أو عامين آخرين لإنتاج رأس حربي نووي يمكن دمجه في صاروخ باليستي.