واشنطن تدين دعوة سموتريتش "المقززة" لمحو قرية حوارة الفلسطينية

يائير لابيد وصف تصريحات سموتريتش بأنها "تحريض على جرائم حرب". وتابع "اليهود لا ينفذون المذابح واليهود لا يمحون القرى. لقد خرجت الحكومة عن مسارها"

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير مسؤول في الإدارة المدنية، بالدعوة إلى محو قرية حوارة في الضفة الغربية التي يسكنها 7000 فلسطيني بقوله إنه تصريح "غير مسؤول، ومقزز، ومثير للاشمئزاز".

وأضاف برايس في إفادة صحفية في وزارة الخارجية: "مثلما ندين التحريض الفلسطيني على العنف، فإننا ندين هذه التصريحات الاستفزازية التي ترقى أيضًا إلى مستوى التحريض على العنف". ودعا برايس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى رفض هذه التعليقات والتنصل منها علناً وبوضوح".

وقال: "إننا ندين كعهدنا الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، ونواصل الدعوة إلى أن تكون هناك إجراءات متساوية للمحاسبة على الأعمال المتطرفة، بغض النظر عن خلفيات الجناة أو الضحايا".

عندما سألته شبكة CNN عما إذا كان سيُدين تعليقات سموتريتش بعد دعوة برايس "كبار المسؤولين الإسرائيليين لرفض هذه التعليقات والتخلي عنها علنًا وبوضوح"، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، "على الرغم من حقيقة أن إسرائيل تعرضت مؤخرا لموجة من الهجمات الإرهابية المروعة ضد المدنيين، فإن ذلك ليس من سياسة إسرائيل مطلقًا، كما أنه يتعارض مع قيمنا الرد بمحو قرى يقطنها مدنيون".

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يوم الأربعاء، إنه يجب "محو" قرية حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإن دولة إسرائيل هي من يجب أن يفعل ذلك (لا المستوطنون).

تصريح سموتريتش - أحد كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والمسؤول أيضًا عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية - جاء في أعقاب أعمال شغب خرجت عن كافة التوقعات، قام بها مستوطنون إسرائيليون في حوارة، أسفرت عن مقتل فلسطيني واحد وإلحاق أضرار بالممتلكات التي التهمتها النيران المقصودة، ردًا على عملية مسلحة فلسطينية أنهت حياة شقيقين إسرائيليين من سكان مستوطنة هار براخا قرب نابلس، في إطار تصعيد متسلسل أعاد إلى الواجهة بقوة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يشار إلى أن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وصف تصريحات سموتريتش بأنها "تحريض على جرائم حرب". وتابع "اليهود لا ينفذون المذابح واليهود لا يمحون القرى. لقد خرجت الحكومة عن مسارها".