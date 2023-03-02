حصريًا لـ i24NEWS: إسرائيل تتطلع إلى نقل الحجاج الفلسطينيين جوًا إلى السعودية في محاولة لتهدئة التوترات

هدف الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بناء على طلب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء إلى ما وصف بـ "تركيز الجهود المدنية لهدف خفض حدة الانفجارات

وسط تزايد أعمال العنف والأعمال العدائية مؤخرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي بعد أسابيع، ينظر المسؤولون الإسرائيليون في طرق مبتكرة لتهدئة التوترات الإقليمية.

علمت i24NEWS أن إحدى المبادرات التي تدرسها إسرائيل هي تمكين فلسطينيي الضفة الغربية من السفر مباشرة من مطار رامون في مدينة إيلات جنوب إسرائيل لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية.

بحث اجتماع أخير حضره مسؤولون أمنيون إسرائيليون على نطاق واسع، بما في ذلك ممثلو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي، ووزارة النقل، وسلطة المطارات الإسرائيلية، إمكانية تسيير رحلات جوية للفلسطينيين من مطار رامون الإسرائيلي مباشرة إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بناء على طلب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللواء آفي جيل يهدف إلى ما وصف بـ "تركيز الجهود المدنية لهدف خفض حدة الانفجارات وتقليل دوافع التصعيد".

في حين أن قرار المضي قدمًا في المبادرة هو في النهاية بيد الحكومة الإسرائيلية، خلص المسؤولون الإسرائيليون الذين حضروا الاجتماع إلى أن خيار تشغيل مثل هذه الرحلات الجوية يمكن تحقيقه وآمن للتنفيذ. علاوة على ذلك، أوصى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) ومنسق الأعمال الحكومية في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بالموافقة على الخطوة.

وثيقة من الاجتماع حصلت عليها i24NEWS تنص على الشروط التي وضعها الشاباك والشرطة الإسرائيلية لتسيير الرحلات الجوية. وتشمل هذه الوصول بنقليات حاصلة على التصاريح المطلوبة وعلى أن تتكوّن المجموعات من عائلات نووية أو أفراد عازبين فوق سن الأربعين.

وناقش الاجتماع مسارين للرحلات، وفق الأول تكون الرحلات غير مباشرة بحيث تتوقف في إسطنبول قبل وصولها الى الرياض، أما الثاني فيعرض خيار تشغيل مسار مباشر إلى السعودية. ويحمل الأخير أيضًا أهمية إستراتيجية في دفع عجلة التطبيع مستقبلاً بين إسرائيل والسعودية بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة.

الفلسطينيون غير المقيمين في إسرائيل لا يمكنهم السفر من مطار بن غوريون في تل أبيب، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، دون إذن خاص. عادة ما يسافرون إلى الأردن للحاق برحلات دولية، وهي رحلة تنطوي على عبور نقاط تفتيش ويمكن أن تستغرق ساعات.

بالعودة إلى آب (أغسطس) 2022، حيث مارست الولايات المتحدة ضغوطاً لتسهيل سفر الفلسطينيين، سمحت إسرائيل لفلسطينيين من الضفة الغربية من السفر إلى قبرص في رحلات خاصة من مطار رامون بإطار خطة تجريبية شهدت إقلاع رحلتين فقط من هذا النوع من رامون إلى لارنكا.

يبدأ موسم الحج السنوي هذا العام يوم الأحد الموافق 25 حزيران/ يونيو 2023 ويستمر حتى يوم الجمعة 30 حزيران/ يونيو 2023.