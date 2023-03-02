تقديم لائحة اتهام ضد سوري بتهمة التجسس على الجيش الإسرائيلي

طلب منه جمع المعلومات عن قوات الجيش الإسرائيلي المرابطة عند الحدود، عددها، أنواع السيارات ومواعيد حركتها وكان عليه توثيق هذه المعلومات في تقارير فضلا عن التصوير

قدمت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة اتهام ضد غيث محمد العبد الله وهو مواطن سوري بتهمة العضوية في منظمة إرهابية والتجسس والتسلل، وفق النشر في هيئة البث الرسمية.

Israel Defense Forces المشتبه به السوري غيث عبد الله

وكشفت لائحة الاتهام أن المتهم، صهر أحد عناصر حزب الله الذي كان يعيش معه في منزله، أواخر عام 2019 وبداية عام 2020، بدأ العمل بناء على توجيه قريبه بجمع المعلومات الاستخبارية في منطقة سكنه بالقرب من منطقة السياج الحدودي بين سوريا وإسرائيل.

وفقا لاعترافاته فقد طلب منه جمع المعلومات عن قوات الجيش الإسرائيلي المرابطة عند الحدود، عددها، أنواع السيارات ومواعيد حركتها وكان عليه توثيق هذه المعلومات في تقارير فضلا عن التصوير، وذلك في مقابل مبلغ شهري.

وتبين له بعد 8 أشهر على عمله بهذه الطريقة أنه يفعل ذلك لصالح حزب الله وليس بتكليف من الأمن السوري. وبقي يؤدي مهامه بالرغم من موت صهره في انفجار في سوريا بينما قيل له أن إسرائيل هي من قتلته وتم تسليمه مبلغ 500 ألف شيكل يحوله لشقيقته الأرملة بينما تلقى هو طيلة فترة نشاطه 4.5 مليون ليرة سورية. وفي مطلع السنة الجارية تم اعتقاله في كمين نصبه له الجيش الإسرائيلي بعد أن اجتاز الحدود الإسرائيلية.