تقرير: إسرائيل تخشى من قيام روسيا بتزويد إيران بصواريخ إس -400

قال الخبراء إن نظام الدفاع الجوي الروسي (صواريخ إس -400)، الذي يمكنه إصابة أهداف جوية على مسافة تصل إلى 155 ميلا، سيخلق "منطقة حمراء للطائرات على ارتفاعات عالية

قالت مصادر إسرائيلية وأمريكية لوكالة "بلومبرغ" إن "احتمال حصول طهران على أنظمة إس -400 سيسرع القرار بشن هجوم محتمل على مواقع نووية إيرانية"، غير أن روسيا لم تصرح علانية ما إذا كانت ستزودها بالأسلحة، لكن موسكو وطهران تقاربتا منذ غزو موسكو لأوكرانيا، واشارت المصادر إلى أن "الأمر سيستغرق بعد ذلك أقل من عامين حتى تصبح صواريخ إس -400 التي تم تسليمها إلى إيران جاهزة للعمل".

وقال الخبراء إن نظام الدفاع الجوي الروسي (صواريخ إس -400)، الذي يمكنه إصابة أهداف جوية على مسافة تصل إلى 155 ميلا، سيخلق "منطقة حمراء للطائرات على ارتفاعات عالية". ومن جهته قال المسؤول السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية يوسي كوبرفاسر: "كلما زادت دفاعاتهم الجوية، زادت صعوبة ضربهم" وتابع"نحن نحلل أنسب وقت لاتخاذ الإجراءات."

ويعتقد المحللون أيضًا أن صراعًا عسكريًا مفتوحًا مع إيران يمكن أن يؤدي إلى مواجهة إقليمية غير مسبوقة، من شأنه أن يؤثر على إمدادات النفط العالمية، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الجمعة المنصرمة، إن "روسيا عرضت على إيران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي وقد تزود طهران بطائرات مقاتلة"

وكانت جهود إيران النووية مصدر قلق متزايد منذ أن اكتشف المراقبون الدوليون 84 في المئة من اليورانيوم المخصب، أي أقل بقليل من 90 في المئة اللازمة لصنع قنبلة نووية.