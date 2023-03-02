السعودية وبريطانيا توقعان شراكة مستقبلية بشأن عمليات القتال الجوي والمشاريع الصناعية

"تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية

وقعت السعودية وبريطانيا، أمس الأربعاء، على اتفاقية شراكة مستقبلية بشأن القدرات الجوية القتالية والمشاريع الصناعية المحتملة، وذلك خلال لقاء جمع بين وزيري دفاع البلدين، وتضمنت الاتفاقية "تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن وزيري الدفاع السعودي والبريطاني اتفقا على دراسة التعاون المستقبلي بشأن القدرات الجوية القتالية والمشاريع الصناعية المحتملة، مشيرة إلى أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره البريطاني بن والاس التقيا في الرياض، أمس الأربعاء، ووقعا "إعلان نوايا بشأن مشاركة السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (إف.سي.إيه.إس)".

ولم يشر التقرير الإعلامي الرسمي السعودي الموجز إلى ما إذا كانت الرياض تخطط للانضمام إلى برنامج المقاتلات الذي تقوده بريطانيا بشكل مباشر، لكن محللين في مجال الدفاع حذروا من أن مثل هذه التحالفات تستغرق عادة شهورا أو حتى سنوات للتفاوض بشأنها.

وقال التقرير السعودي إن المجالات التي شملها الإعلان تضمنت "تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية ومشاريع البحث والتطوير المشترك".

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيانن إن"النوايا الموقع في الرياض سيطلق دراسة جدوى شراكة لاستكشاف أفضل السبل لتنظيم علاقتنا في القتال الجوي المستمرة منذ عقود في المستقبل".وأضافت في بيان أن "البلدين أكدا الرغبة المشتركة في توثيق التعاون الصناعي وتطوير القدرات الرئيسية، لكنها لم تشر إلى مشروع (إف.سي.إيه.إس) للمقاتلات"

ويستخدم اختصار (إف.سي.إيه.إس) على نطاق واسع للإشارة إلى مشاريع المقاتلات من الجيل التالي المعروفة باسم أنظمة القتال الجوي المستقبلية، بما في ذلك برنامج تيمبست الذي تقوده بريطانيا والذي تم توسيعه مؤخرا ليشمل اليابان ضمن إطار عمل جديد يسمى برنامج القتال الجوي العالمي.