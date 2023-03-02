الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست على قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات العدائية ضد اسرائيليين

السفير سعيد أبو علي"القوانين الإسرائيلية تأتي في إطار استمرار حكومة اسرائيل في سياساتها وممارساتها بتشريعات معادية للشعب الفلسطيني"،

أدانت جامعة الدول العربية بشدة موافقة حكومة إسرائيل على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين ومنفذي العمليات ضد الإسرائيليين.وذكر الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية السفير سعيد أبو علي في بيان، اليوم الخميس، أن "القوانين الإسرائيلية تأتي في إطار استمرار حكومة اسرائيل في سياساتها وممارساتها بتشريعات معادية للشعب الفلسطيني"، داعيا الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، "للعمل بشكل عاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحديدا في مواجهة سلسلة من هذه القوانين، وما يرافقها. الإساءة التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين"

كما دعا السفير أبو علي المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان إلى "دعوة المجتمع المدني العربي والدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها. دورهم وفق كفاءتهم ومبادئهم السامية"

وتم تمرير قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات العدائية ضد اسرائيليين (الأربعاء) في قراءة أولية بأغلبية 55 عضوا من اعضاء الكنيست، مقابل تسعة معارضين. وقال وزير الأمن القومي ورئيس "عوتسما يهوديت" إيتامار بن غفير في جلسة الكنيست بكامل هيئتها "إذا لم نسن هذا القانون فلن نكون إنسانيين تجاه أطفالنا وتجاه عائلاتنا".

Yonatan Sindel/Flash90 ايتمار بن غفير وباروخ مارزل

ورد أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، على التصويت على مشروع القانون: "إن إصدار الكنيست الإسرائيلي لعقوبة الإعدام للمقاتلين الفلسطينيين من أجل الحرية هو استمرار لمقاربة العنصرية والتفكير الاستعماري والذي يجب ان يحاكم على جرائمه هو اسرائيل وليس الشعب الذي يعاني من اضطهادها ".