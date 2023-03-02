إسرائيل تطالب الحكومة البرازيلية بإبعاد سفينتين حربيتين إيرانيتين رستا في ريو دي جانيرو

دعا السناتور الجمهوري تيد كروز، أمس الأربعاء، إلى فرض عقوبات على البرازيل على خلفية السماح بالرسو الذي وصفه بأنه "تهديد مباشر لسلامة الأمريكيين وأمنهم".

انتقدت إسرائيل، اليوم الخميس، قرار البرازيل السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين رستا في ريو دي جانيرو، الأحد المنصرم، وطالبت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بإبعادهما، وذكرت وكالة رويترز أن "البرازيل رفضت السماح لهما بالرسو في يناير/ كانون الثاني المنصرم، في بادرة من لولا خلال توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات، سماح البرازيل للسفينتين بالرسو بأنه "تطور خطير ومؤسف" متهما البحرية الإيرانية بالتعاون مع كيانات في طهران تخضع لعقوبات.وكتب هايات على تويتر "لم يفت الأوان بعد لإصدار أوامر للسفينتين بمغادرة الميناء".

ومن جهته دعا السناتور الجمهوري تيد كروز، أمس الأربعاء، إلى فرض عقوبات على البرازيل على خلفية السماح بالرسو الذي وصفه بأنه "تهديد مباشر لسلامة الأمريكيين وأمنهم".وقال في بيان "إدارة بايدن ملزمة بفرض عقوبات... وإعادة تقييم تعاون البرازيل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وإعادة النظر فيما إذا كانت البرازيل تقوم بإجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب في موانئها".

وذكر إشعار نشر في 23 فبراير/ شباط المنصرم في جريدة رسمية برازيلية أنه تم منح السفينتين الحربيتين الإذن بالرسو في الفترة ما بين 26 فبراير/ شباط والرابع من مارس/ آذار الجاري.

ويدور بين إسرائيل وإيران صراع على غرار الحرب الباردة منذ عقود وتتبادلان الاتهامات بشن عمليات تخريبية تستهدف الملاحة، في وقت تواجه فيه طهران ضغوطا عالمية متزايدة بشأن برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.