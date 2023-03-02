وزير الخارجية الأذربيجاني يصل إلى إسرائيل نهاية الشهر الجاري لافتتاح سفارة بلاده

ستكون السفارة الأذربيجانية أول سفارة في إسرائيل لدولة تكون حكومتها وأغلبية مواطنيها من المسلمين الشيعة.

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إلى إسرائيل في 29 آذار\ مارس الجاري لفتح السفارة الأذرية في البلاد. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها إلى إسرائيل وزير خارجية أذربيجاني منذ عشر سنوات، وستكون السفارة الأذربيجانية أول سفارة في إسرائيل لدولة تكون حكومتها وأغلبية مواطنيها من المسلمين الشيعة.

وومن المنتظر أن يلتقي جيهون بيراموف بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين

ووافق الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، على قانون فتح سفارة في إسرائيل، بعد نحو أسبوع على إنشائها في تل أبيب بموافقة برلمان البلاد. هذه أول دولة شيعية تفتح سفارة في إسرائيل.

افتتحت أذربيجان مكتبًا تجاريًا في تل أبيب في عام 2021 ومكتبًا للسياحة في وقت سابق من هذا العام ، وفي نهاية العام الما التقى وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس مع علييف في الدولة الواقعة في وسط آسيا. ستكون السفارة في تل أبيب أول سفارة في إسرائيل لدولة ذات أغلبية شيعية وحكومة شيعية.

Nicole Lascabi/Ministry of Defense وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس في زيارة الى اذربيجان 3/10/2022

وقال شفييف حينها: "في الوقت الحالي، علينا أن ننظر إلى الوضع الجيوسياسي. كانت أذربيجان تفكر في فتح سفارة في إسرائيل للرد بالمثل على العلاقات الدبلوماسية ، لكنها تتعلق أيضًا بالعلاقات الإسرائيلية العربية مع تطور اتفاقات إبراهيم. وعامل مهم آخر هو أن أذربيجان تمكنت من تحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني. قبل ذلك ، كان من الصعب القيام بهذه الخطوة. والعلاقة بين إيران وأذربيجان في أدنى مستوياتها. كل هذه العوامل ساهمت في هذا القرار ".