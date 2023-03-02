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على خلفية التصعيد الأمني: وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يصل إسرائيل

i24news

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وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
AP Photo/Olivier Matthysوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وتأتي زيارة أوستن على خلفية القلق الأمريكي من التصعيد في المنطقة

من المقرر أن يصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارة إلى الشرق الأوسط ليزور إسرائيل ومصر والأردن، نهاية الأسبوع الحالي. وهذا لمناقشة التقدم الذي أحرزته إيران مؤخراً في برنامجها النووي.وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع "والا" الإسرائيليّ  إن "أوستن سيصل إسرائيل، وسيسبق ذلك زيارة يجريها كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، لواشنطن". 

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تأتي الزيارات المتبادلة للتشاور في مسألة تقدم إيران في البرنامج النووي الإيراني وقضايا أمنية أخرى، ومن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي أوستن، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. بينما سيلتقي المسؤولون الإسرائيليون أثناء زيارتهم لواشنطن، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

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وبحسب موقع "والا"، سيأتي أوستن إلى إسرائيل في إطار الجهود الأمريكية للحد من التصعيد في الضفة الغربية، كما سيناقش خلال زيارته الاستعدادات التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في المنطقة.  وأكد نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون في الأسابيع الأخيرة أنه من الضروري تقديم تهديد عسكري موثوق به لوقف إيران.

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