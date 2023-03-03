الاتحاد الأوروبي: تصريحات سموتريتش "غير مقبولة"

أدانت الأردن والإمارات، مساء الخميس، تصريحات الوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ، سنان المجالي، إن التصريحات التي تدعم العنف تعبر عن انتهاك للقانون الدولي.

وقال المجالي إن "المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعّل العملية السلمية ويحقق تقدما لحل الصراع على أساس حل الدولتين".

في بيان الإمارات العربية المتحدة، اشار الى ان الاتحاد يدين التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية سموتريتش والداعية إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية" ورفضت "كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وشددت على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، مشيرة إلى "أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".

كما أكدت "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية".

JAAFAR ASHTIYEH / AFP قوات الأمن الإسرائيلية تنتشر في بلدة حوارة بالضفة الغربية

وادانت مصر بقوة كلمات سموتريتش الذي دعا الى "محو حوارة" وينص بيان وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة على أن "تصريحات الوزير في الحكومة الإسرائيلية تعبر عن تحريض على عنف خطير وغير مقبول، والذي يتناقض مع جميع القوانين والمعايير والقيم الأخلاقية وفقدان أي مسؤولية يجب أن تكون دورًا رسميًا".

والأربعاء، قال وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، أحد أبرز الأعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء أنه على إسرائيل “محو” بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية.

جاءت تصريحات سموتريتش، وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المكلف بالشؤون المدنية في الضفة الغربية، بعد أيام من مقتل شقيقين إسرائيليين برصاص مسلح فلسطيني في حوارة، تلاه هجوم مستوطنين متطرفين على البلدة الواقعة في منطقة نابلس بالضفة الغربية واضرموا النار في منازل وسيارات، مما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح بالغة.