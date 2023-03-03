بعد لحظات من إطلاق المحكمة سراح معتقلي حوارة، تم اعتقال اثنين منهم إداريًا

أحد المعتقلين قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا والآخر في أواخر العشرينات من عمره

بعد دقيقة من إطلاق المحكمة سراح جميع المعتقلين الثمانية للاشتباه في قيامهم بأعمال شغب وإحراق في قرية حوارة، تم إرسال اثنين منهم امس (الخميس) إلى الاعتقال الإداري الذي سيستمر أربعة أشهر.

أحد المعتقلين قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا والآخر في أواخر العشرينات من عمره. أوصى الشاباك بالاعتقال الإداري، ووقع وزير الأمن غالانت على القرار.

وقال مسؤولون أمنيون عن الاعتقال الإداري للناشطين إنهما "خططا لأعمال خطيرة أخرى إلى جانب مشاركتهما في أعمال الشغب في حوارة". وقال مصدر أمني آخر: "إن تصرفات المعتقلين تضر بالدرجة الأولى بالمستوطنات التي تعارض النشاط العنيف كالذي يقوده، وتشوه جمهور كامل من الملتزمين بالقانون ومحبي البلاد".

وعقب الاعتقال، جاء بعض نشطاء اليمين للتظاهر أمام منزل الوزيرين بن غفير وسموتريتش. لكن تم منع وصول المتظاهرين أمام منزل وزير الأمن القومي في جفعات أفوت وزعم أن "التظاهرة لم تتم الموافقة عليها".

واتصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالشرطة وطلب السماح لهم بالتظاهر أمام منزله. وبحسبه "الحق في التظاهر هو حق أساسي. طالما لم تكن هناك أعمال شغب ولا حواجز فسأرحب بالمتظاهرين بأذرع مفتوحة وكرم الضيافة. وأشكر الشرطة لمحاولتها حماية خصوصيتي وأطفالي، لكن من الجيد أن يتعرض أطفالي أيضًا للاحتجاجات في المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما أنه لا يوجد مبرر أكثر من الاحتجاج على الأوامر الإدارية دون محاكمة وأدلة كالتي وقعها وزير الأمن اليوم ".

انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشدة غالانت وكتب في بيان أنه "في الأيام التي يعاني فيها المستوطنون الأبطال في الضفة الغربية من القتل والترهيب، يختار وزير الأمن إصدار مذكرتي توقيف إداريتين بحق يهود. بما في ذلك قاصر، بينما في مواجهة العناصر الفلسطينية يختار سياسة "الاحتواء" ".