تبرعت وزارة الخارجية الاسرائيلية أمس (الخميس) بـ 630 خيمة عازلة للمطر للناجين من الزلزال الذي ضرب تركيا منذ نحو شهر

قامت وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية ، "مشاف"، والتي تعمل في إطار وزارة الخارجية، يوم أمس بتوزيع مئات الخيام العازلة للأمطار والبرودة من أجل مواصلة دعم إسرائيل لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وتسبب في تشريد عشرات الآلاف.

ومن بين المنظمات التي ساعدت خلال العملية الإنسانية منظمة "Israid" الخيرية ومنظمة "جوينت". وخلال زيارة وزير الخارجية إيلي كوهين إلى تركيا قبل نحو أسبوعين، أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحاجة إلى خيام لمساعدة الناجين من الزلزال على مواجهة الأمطار والبرد الشديد السائد في المنطقة.

وسلّم نداف ماركمان، نائب السفير الإسرائيلي في تركيا، الخيام التي تبرعت بها إسرائيل في حفل أقيم أمس في مدينة أضنة. وقال مدير وكالة المعونة التركية في أضنة، في الحفل، ان تركيا تعرب عن تقديرها العميق لدولة إسرائيل لمساهمتها ومساعدتها في إنقاذ وعلاج ضحايا الزلزال.

لخيام المتبرع بها تشق طريقها الآن إلى مدينة (العثمانية) التي تضررت بشدة من الزلزال وستقام هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيستخدمها العديد من سكان المنطقة الذين فقدوا منازلهم.

OMAR HAJ KADOUR / AFP يبحث السكان عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنايا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا ، في 6 شباط / فبراير 2022.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين: "إسرائيل ستواصل دعمها لتركيا بشكل مستمر. كما كنا من أوائل من أنقذوا الناس من تحت الأنقاض وساعدنا في علاج الجرحى بمساعدة قواتنا الطبية، إسرائيل الآن، بمساعدة وزارة الخارجية وشركاء جيدين آخرين، ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لصالح أصدقائنا الذين يحتاجون إلى دعمنا في وقت صعب هذا ".