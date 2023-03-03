تقرير: المجر ستنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس باتداء من الشهر الوشيك

هذه الخطوة ستجعل هنغاريا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح سفارة في القدس

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيدعم نظيره بنيامين نتنياهو بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ابتداء من الشهر الوشيك، وإذا تم تنفيذ الخطة، فستكون المجر أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقيم سفارة في القدس.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية للصحيفة إن "الجانبين اتفقا حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة، حيث تم الكشف عن التفاصيل خلال محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وكبير الدبلوماسيين في هنغاريا بيتر زيجارتو"

ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المجرية ماتي باكزولاي الحبر، لكنه قال إن "الوزارة ستقدم تحديثات بشأن أي تغييرات في السفارة في جميع الحالات"، وقال ردا على سؤال حول التقرير من وكالة رويترز "لقد نقلنا بالفعل القسم التجاري لسفارتنا لدى إسرائيل إلى القدس منذ سنوات". واعلن وزير الخارجية بيتر زيجارتو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن افتتاح التمثيل التجاري الخارجي.

لم يتبع الولايات المتحدة سوى عدد قليل من الدول الأخرى في نقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

جدير بالذكر انه تم إعلان القدس عاصمة لإسرائيل بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي في عام 1980،