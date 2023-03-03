إسرائيل: يائير نتنياهو يصف المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي بـ "الإرهابيين"

"لقد نشأت هنا حركة سرية عنيفة بتمويل من المليارديرات، هذا إرهاب محلي. حتى لو استغرق الأمر وقتًا، فسيتم محاكمتهم في النهاية على جميع جرائمهم 2023/2016"

وصف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو ، المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي بـ "الإرهابيين" في تغريدة كتبها بعد ساعات من محاصرة المتظاهرين لصالون لتصفيف الشعر في تل أبيب ليلة، الأربعاء المنصرم، حيث كانت تقيم والدته سارة نتنياهو، وقال إنها كانت "ضربة كبيرة يمولها المليارديرات".

وقال يائير نتنياهو "إنهم لا يحتجون، إنهم ليسوا فوضويين أيضًا، إنهم إرهابيون! لقد نشأت هنا حركة سرية عنيفة (بتمويل من المليارديرات المجرمين والأشرار). هذا إرهاب محلي. حتى لو استغرق الأمر وقتًا، فسيتم محاكمتهم في النهاية على جميع جرائمهم من من 2016 إلى 2023 ".

كما تحدث يائير نتنياهو عبر تطبق"تلغرام" قائلا: "كل من شارك في هذا، كل الفوضويين الذين حاولوا قتل والدتي، كل من نظم هذا الحصار في مجموعات تطبيق’الواتس أب’، منظمي المظاهرات ومموليهم المليارديرات، يجب اعتقالهم. مع لائحة اتهام وينتهي بهم الأمر في السجن، تم تجاوز خط انقلاب عنيف الليلة. مثل هذا الشيء في الولايات المتحدة كان سينتهي بغارات مكثفة على منازل أولئك المتورطين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي."وأثناء مداخلة إذاعية صباح الجمعة ، قال إنه "يخاف" على والدته.

ومن جهتها كتبت سارة نتنياهو أن كل هذا "كان يمكن أن ينتهي بالقتل، إنه حدث مروع، حان الوقت الآن لزعماء المعارضة لادانة العنف والخروج على القانون والتحريض " وقالت"إن الذين دعوا إلى إعدام القضاة والمحامين يطالبون الآن الطيارين وكبار الضباط ورؤساء الأجهزة الأمنية والمديرين التنفيذيين الإسرائيليين للتكنولوجيا الفائقة والأطباء والطلاب والأمهات والأطفال - الإرهابيين. وهذا تحريض خطير ضد جميع مواطني الدولة. البلد الذي لا يرغب في العيش في ظل نظام ديكتاتوري. سوف نلجأ للسلطات القضائية غدا الاحد للتحقيق والمحاكمة".

وكان المتظاهرون قد حاصروا محل الحلاقة في تل ابيب وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة. وقالوا "البلد يحترق وسارة تقص شعرها".