تركيا: انشقاق تحالف المعارضة قبل 10 اسابيع من الانتخابات الرئاسية

اعتبرت مؤسسة ورئيسة حزب "الخير" ميرال أكشينار في خطاب متلفز أن اختيار كيليتشدار أوغلو، ناتج من "حسابات صغيرة" تتعارض مع مصلحة تركيا العامة،

رفضت مؤسسة ورئيسة حزب "الخير" القومي ميرال أكشينار دعم ترشيح رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيليتشدار أوغلو الحزب المعارض الرئيسي. وسيُعلن ترشيح كيليتشدار أوغلو رسمياً، الاثنين الوشيك، والذي اختارته خمسة من الأحزاب الستة، مما أدى إلى شق صفوف تحالف المعارض التي ستواجه الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في انتخابات 14 مايو/أيار الوشيك.

وقال كيليتشدار أوغلو الذي كان يشغل منصباً رفيع المستوى سابقاً، وهو من الأقلية العلوية، ويبلغ 74 عاماً، ويرى جزء من مؤيدي المعارضة أنه يفتقر للكاريزما في مواجهة رئيس البلاد الذي يظهر بصورة الرجل القوي، اليوم الجمعة،"لا تقلقوا كل شيء سيكون على ما يرام"، وأضاف "سنواصل طريقنا".

واعتبرت مؤسسة ورئيسة حزب "الخير" ميرال أكشينار في خطاب متلفز أن اختيار كيليتشدار أوغلو، ناتج من "حسابات صغيرة" تتعارض مع مصلحة تركيا العامة، وقالت "منذ أمس، فقدت طاولة الستة (اسم التحالف) القدرة على تمثيل إرادة الأمة".وأضافت "لم يعد هذا التحالف منصة تمكننا من التشاور بشأن مرشحين محتملين بل أصبح مكتباً يعمل للموافقة على مرشح واحد".

ودعت أكشينار رئيسي بلديتي اسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاس، العضوين في حزب الشعب الجمهوري، والمتمتّعين بشعبية إلى الترشح، وقالت بعد اجتماع مع مسؤولين في حزبها "أمتنا تحبكما، أمتنا تريدكما".وأعرب يافاس عن دعمه لـ"رئيسه" كمال كيليتشدار أوغلو، مؤكداً الثلثاء أنه مستعد لأداء "واجبه" إذا طلب منه التحالف ذلك.

وأعلن الرئيس التركي الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاماً والمرشح لإعادة انتخابه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط وأسفر عن مقتل 45 ألف شخص في البلاد.

ويواجه إردوغان اتهامات بشأن بطء عمليات الإغاثة في الساعات التي أعقبت زلزال 6 شباط، فضلاً عن عدم توقّع حكومته للمخاطر الزلزالية. وأشار كيليتشدار أوغلو إلى هذا التقصير، مندداً بـ"عدم كفاءة" السلطات في البلاد وفسادها.

ولا يضم التحالف المعارض، حزب الشعوب الديموقراطي وهو حزب يساري مناصر لقضايا الأكراد. ولم يعلن هذا الحزب بعد عن مرشح للانتخابات الرئاسية، لكنه ينظر بإيجابية إلى ترشيح كيليتشدار أوغلو.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنّ حزب الشعب الجمهوري دعا إلى اجتماع استثنائي لمجلسه التنفيذي المركزي في أعقاب تصريحات أكشينار.