السعودية وفرنسا تدينان بشدة تصريحات سموتريش بـ"محو" بلدة حوارة

"رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة، والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق"

أعربت وزارتا الخارجية السعودية والفرنسية، اليوم الجمعة، عن ادانتهما تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتساليل سموتريتش، من خلال مطالبته بـ"محو" قرية حوارة.حيث قال، الأربعاء المنصرم، إن قرية حوارة يجب "محوها" من قبل إسرائيل.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان "رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة، والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشددةً على مطالبتها "للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".

ومن جهتها أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، "التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية"وأشار البيان إلى "ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً"

كما استنكرت فرنسا تصريحات سموتريش، اليوم الجمعة، قائلة في بيان: "لقد فزعتنا تصريحات سموتريتش بخصوص قرية حوارة الفلسطينية، وهذه التصريحات مرفوضة وغير مسؤولة ولا تليق بأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية".

وكانت الإمارات و الأردن الولايات المتحدة قد أدانوا، أمس الخميس، تصريحات الوزير الإسرائيلي، وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير مسؤول في الإدارة المدنية، بالدعوة إلى محو قرية حوارة في الضفة الغربية التي يسكنها 7000 فلسطيني بقوله إنه تصريح "غير مسؤول، ومقزز، ومثير للاشمئزاز".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ، سنان المجالي، إن التصريحات التي تدعم العنف تعبر عن انتهاك للقانون الدولي.وتابع إن "المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعّل العملية السلمية ويحقق تقدما لحل الصراع على أساس حل الدولتين".

وفي بيان الإمارات، اشار الى ان "الاتحاد يدين التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية سموتريتش والداعية إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية" ورفضت "كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية". وشددت على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، مشيرة إلى "أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد قال، الأربعاء المنصرم، إنه يجب "محو" قرية حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإن دولة إسرائيل هي من يجب أن يفعل ذلك (لا المستوطنون).

تصريح سموتريتش - أحد كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والمسؤول أيضًا عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية - جاء في أعقاب أعمال شغب خرجت عن كافة التوقعات، قام بها مستوطنون إسرائيليون في حوارة، أسفرت عن مقتل فلسطيني واحد وإلحاق أضرار بالممتلكات التي التهمتها النيران المقصودة، ردًا على عملية مسلحة فلسطينية أنهت حياة شقيقين إسرائيليين من سكان مستوطنة هار براخا قرب نابلس، في إطار تصعيد متسلسل أعاد إلى الواجهة بقوة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يشار إلى أن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وصف تصريحات سموتريتش بأنها "تحريض على جرائم حرب". وتابع "اليهود لا ينفذون المذابح واليهود لا يمحون القرى. لقد خرجت الحكومة عن مسارها".