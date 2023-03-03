وزير الأمن الإسرائيلي يطالب واشنطن بضرورة التعاون الدولي لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

أكد غلانت على ضرورة أن "تستمر اسرائيل والولايات المتحدة في القيام بالنشاطات المشتركة الهادفة الى منع ايران من الحصول على اسلحة نووية".

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان، اليوم الجمعة، إنه بحث مع رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي، "تهديدات إيران لإسرائيل وللعالم"، مشيرا إلى أنه طالب واشنطن بضرورة التعاون الدولي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأكد غلانت على ضرورة أن "تستمر اسرائيل والولايات المتحدة في القيام بالنشاطات المشتركة الهادفة الى منع ايران من الحصول على اسلحة نووية".

وخلال اللقاء بين الوزير غلانت ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي في تل ابيب اليوم تمت ايضًا مناقشة اخر التطورات الأمنية والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تربط بين البلدين.

ومن جهته قال المتحدث باسم ميلي الكولونيل ديف باتلر، إن "الجنرال الأميركي والمسؤولين الإسرائيليين سيتناولون التحديات والفرص الكثيرة التي تواجهها إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط" لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن جدول أعمال ميلي.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، قد وصل إلى إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، في زيارة كانت مقررة فقط في بداية الأسبوع - كضيف على نظيره في إسرائيل، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، كما سيلتقي ميلي برئيس الموساد ديدي بارنياع ووزير الأمن يوآف غالانت، ويختتم الزيارة السريعة بالفعل، الأحد الوشيك، لإجراء مناقشات قالت إنها تتضمن الحاجة إلى التعاون لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.جاءت زيارة ميلي التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا قبل زيارة سيقوم بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل ضمن جولة ستشمل أيضا مصر والأردن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال بشأن توجيه ضربة لإيران في مؤتمر أمني في تل أبيب الأسبوع الماضي: "كلما انتظرنا لفترة أطول، أصبح الأمر صعباً".وأضاف: "لقد انتظرنا وقتاً طويلاً. وأستطيع أن أقول إنني سوف أقوم بكل ما في وسعي لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".