الضفة الغربية: إصابة إسرائيلي بجروح إثر عملية إطلاق نار بالقرب من الخليل

أصيب الرجل، البالغ من العمر 65 عامًا تقريبًا، برصاصة في ساقه أثناء قيادته على طول الطريق 60، جنوب الخليل

أكد الجيش الإسرائيلي والعاملين في المجال الطبي، أن اسرائيلي أصيب بجروح طفيفة في ساعة متأخرة من ليل الجمعة في جنوب الضفة الغربية إثر إطلاق النار من ذرف مسلحون فلسطينيون على سيارته.

وأصيب الرجل، البالغ من العمر 65 عامًا تقريبًا، برصاصة في ساقه أثناء قيادته على طول الطريق 60، جنوب الخليل، وفقًا لما ذكرته خدمة نجمة داود الحمراء، وفقًا للتقدير الأول للجيش الإسرائيلي، أطلق المهاجمون النار من سيارة مارة.

وذكر الجيش أن القوات عثرت على أغلفة قذائف في الموقع وهي تقوم بتفتيش المنطقة بحثا عن المهاجم.

خلال الأسبوع الماضي، كان هناك الكثير من الهجمات التي أطلقها فلسطينيون بأعيرة نارية استهدفت السائقين الإسرائيليين. وشهدت بلدة حوارة في الضفة الغربية، الأحد الماضي، اندلاع أعمال عنف انتقامية قام بها مستوطنون اثر مقتل شقيقين في عملية إطلاق نار بوقت سابق في حوارة، وتسببت أعمال العنف في مقتل فلسطيني واصابة حوالي 390 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق وتخريب عشرات الممتلكات .

وتم اعتقال 6 أشخاص منهم أربعة بالغين وقاصران، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في اضطرابات عامة وأعمال شغب وإحراق واعتداء وتخريب ممتلكات في بلدة حوارة الفلسطينية.