الدول الأوروبية تعرب عن قلقها العميق بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية

في بيان مشترك نشروه ، أدانوا بشدة الهجمات التي قُتل فيها إسرائيليون وكذلك عنف الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

أعربت ست دول أوروبية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وبولندا وإسبانيا - عن قلقها العميق بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية. وفي بيان مشترك نشروه، أدانوا بشدة الهجمات التي قُتل فيها إسرائيليون وكذلك عنف الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك هدم المنازل والممتلكات.

وجاء في البيان أن "هذه الأعمال لا تؤدي لشيء سوى المزيد من أعمال العنف ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. كما يجب وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السلام وكذلك التحريض على العنف". وتدعو الدول الأطراف إلى الوفاء بالتعهدات التي تعهدوا بها هذا الأسبوع في اجتماع العقبة، وتطالب إسرائيل بالانسحاب من قرار بناء 7000 وحدة سكنية أخرى في الضفة الغربية.

وطلبت الولايات المتحدة توضيحات من إسرائيل بعد أن رفض وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم الوزراء إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بعد قمة العقبة.

Jamal Awad/Flash90 قوات الأمن الإسرائيلية تتواجد في موقع هجوم دهس في مفرق ألموغ بالضفة الغربية ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022

ووصف مسؤول إسرائيلي شارك في المحادثات القمة بأنها غير عادية وأنها تضمنت أيضا إجراءات عملية تهدف إلى منع التصعيد خلال شهر رمضان. في غضون ذلك ، قال مسؤول كبير في جهاز الأمن، لرويترز، ان نفي الوزيرين سموتريش وبن غفير تسبب في عدم ارتياح، حيث تم الحصول على التفاهمات بضغط من الإدارة الأمريكية مع الأردن ومصر.