عشرات الآلاف في تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو والتعديلات على الجهاز القضائي

المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء تتجدد في جميع ارجاء البلاد، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى التصويت على بنود الخطة

يستمر النضال ضد الثورة القانونية الليلة (السبت)، حيث يتوقع خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين والتظاهر في جميع أنحاء البلاد. في المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في تل أبيب، ستتحدث الوزيرة السابقة ليمور ليفنات والمؤرخ البروفيسور يوفال نوح هراري، من بين آخرين.

تم إغلاق الطرق في جميع أنحاء المدينة من الساعة 5:00 مساءً، وفي الساعة 5:20 مساءً، تم قطع الاشتباكات المؤدية إلى تقاطع شارع السلام المركزي من الشمال والجنوب. في الساعة 18:00 بدأت مسيرة من شارع ديزنغوف إلى مركز الاحتجاج في كابلان.

ويشارك عشرات الآلاف فى التظاهرة المركزية وسط تل أبيب وكذلك في العديد من المدن المركزية الاسرائيلي كحيفا، القدس بئر السبع وغيرهم. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية.

يأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست" سيمحا روتمان، التقدم في خطة "إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا".

وقال منظمو التظاهرات: "حكومة إسرائيل تدمر دولة إسرائيل. كل يوم تروج فيه الحكومة لقوانين الديكتاتورية، تمزق الشعب، لن تنجح محاولات نتنياهو في التحريض وتقسيم الشعب. هناك العديد من المجموعات تنضم إلى الاحتجاج ضد الديكتاتورية لأنها تدرك أنه معًا فقط سننقذ دولة إسرائيل وقيم وثيقة الاستقلال".

Tomer Neuberg/Flash90 عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على التغييرات المقترحة في الجهاز القضائي ، في تل أبيب

وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.

وأيد القانون 62 عضو كنيست وعارضه 51. وهذا القانون هو أحد تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء أيضا، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو بنود فيها بسبب تعارضها مع قوانين أساس.