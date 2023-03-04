يذكر أن سارة نتنياهو محاطة الآن بوحدة الحماية التابعة لمكتب رئيس الوزراء ويتم فحص إمكانية نقل المسؤولية إلى الشاباك وزيادة توسيع الأمن المطلوب.

من المتوقع أن تجتمع اللجنة الوزارية لشئون الشاباك غدا (الأحد) وتناقش تشديد الإجراءات الأمنية لسارة نتنياهو، وذلك في أعقاب التظاهرة التي اقيمت خارج صالون تصفيف الشعر الذي كانت به يوم الأربعاء الماضي في "ميدان الدولة" في تل أبيب.

يذكر أن سارة نتنياهو محاطة الآن بوحدة الحماية التابعة لمكتب رئيس الوزراء ويتم فحص إمكانية نقل المسؤولية إلى الشاباك وزيادة توسيع الأمن المطلوب.

يذكر أن سارة نتنياهو محاطة الآن بوحدة الحماية التابعة لمكتب رئيس الوزراء ويتم فحص إمكانية نقل المسؤولية إلى الشاباك وزيادة توسيع الأمن المطلوب.

الشاباك هو الذي يصوغ الرأي ومن المتوقع أن يعرض غدا في جلسة الاستماع، ولا يتوقع أن يشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو رئيس اللجنة، بسبب تضارب المصالح. وسيحضر المناقشة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وقال مكتب رئيس الوزراء أنهم لا يهتمون إلى الترتيبات الأمنية. وقال الشاباك: "نحن لا نتطرق إلى المناقشات المغلقة".

وعلقت زوجة رئيس الوزراء في صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب الأربعاء الماضي بعد أن تجمع مئات المتظاهرين ضد الحكومة في الخارج، مع استدعاء الشرطة إلى الموقع لإبعاد المتظاهرين، واضطرار سارة نتنياهو إلى الانتظار لساعات حتى يتم إخراجها.

واحتشد المتظاهرون ضد الحكومة وخططها لتقييد القضاء وساروا في تل أبيب ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد طوال اليوم، واستأنفوا التظاهر ليلاً في عدة أماكن، بما في ذلك تل أبيب، والقدس، ونهاريا، وبرديس حنا-كركور، وزخرون يعكوف والعديد من المدن الكبيرة والمركزية.