مسؤول كبير في حماس يحذر من التصعيد الحتمي في رمضان: "مقبلون على أيام ساخنة"

انتقد المسؤول البارز في حماس قمة العقبة السياسية والأمنية، التي شارك فيها ممثلون إسرائيليون وفلسطينيون لاحتواء التصعيد الأمني في الضفة الغربية

حذر خالد مشعل المسؤول البارز في حماس الليلة (الأحد) من أن "الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان ونحن مقبلون على أيام ساخنة"، على خلفية التصعيد الإسرائيلي وما يرافقه من مداهمات تنتهي في أحيان كثيرة بخسائر بشرية في صفوف الفلسطينيين سواء كانوا من المقاتلين أو المدنيين على غرار ما حصل في نابلس مؤخرا.

وبحسب مشعل فإن حكومة نتنياهو لها ثلاثة عناوين في أجندتها: الأول حسم الصراع على القدس والأقصى والضفة الغربية"، مؤكداً أن "السِّلم لا يتحقق بدون مقاومة ولن يدوم دون قوة تحميه".

وانتقد مشعل عمليات التطبيع مع إسرائيل من جانب الدول العربية قائلا إن التطبيع "مضرّ بالتاريخ والحاضر ومكانة الأمة والأمن القومي لشعوب المنطقة، ويهدف إلى التخريب في بلاد العرب، كما أنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.. وأن الأوضاع قد تتدهور بفعل استمرار العدوان وتصاعده من جانب إسرائيل".

كما انتقد المسؤول البارز في حماس قمة العقبة السياسية والأمنية، التي شارك فيها ممثلون إسرائيليون وفلسطينيون لاحتواء التصعيد الأمني في الضفة الغربية. وقال "لا تحالف مع مجرمين، كم مرة يمكن أن تخدع نفسك؟"

ودعا مشعل الفلسطينيين إلى "التوحد في أرض المعركة كما توحدت المقاومة في نابلس وجنين وغزة وغيرها".