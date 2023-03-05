توثيق اشتباك بين ضابط إسرائيلي وضابط لبناني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

وقع هذا الاشتباك بين العسكريين اليوم بحضور القوة الاممية اليونيفيل

افادت شبكة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله اليوم أن قوة من الجيش الإسرائيلي عبرت الخط الأزرق في منطقة عيثا الشعب الحدودية وزرعت وتدا في الأرض- بالمناطق اللبنانية.

وفي أعقاب ذلك اشتبك ضابط لبناني مع الضابط الإسرائيلي الذي قاد القوة وقام بدفعه، مراقبون من جانب القوة التابعة للأمم المتحدة-اليونيفيل تواجدوا في المكان.

وتبعد قرية عيثا الشعب على بعد عدة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، وخلال حرب لبنان الثانية جرت معركة متواصلة في القرية، المعروفة بتأييدها لحزب الله.

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وردا على الحادث، أعلن الجيش اللبناني أن جنوده "أجبروا دورية إسرائيلية العودة بعد اجتيازها الخط الأزرق" ونشروا صورا لجنود لبنانيين يحملون أسلحة بينها قاذفة صواريخ "ار بي جي"، أمام دبابة إسرائيلية قامت بتأمين وحماية الأشغال في النقطة الحدودية القريبة من عيثا الشعب.

مع ذلك، في الجانب الإسرائيلي لم يتم التطرق الى أي اشتباك جسدي بين ضابط إسرائيلي أو ضابط لبناني، وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك إن"العشرات من المشتبهين تجمعوا على الجانب اللبناني من السياج الحدودي، المشتبهون، جزء منهم مسلحين حاولوا مضايقة نشاط القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي، لكن القوات واصلت عملها كما هو مخطط له، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل الذين تواجدوا في المكان، الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل".