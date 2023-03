توثيق اشتباك بين ضابط إسرائيلي وضابط لبناني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

افادت شبكة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله اليوم أن قوة من الجيش الإسرائيلي عبرت الخط الأزرق في منطقة عيثا الشعب الحدودية وزرعت وتدا في الأرض- بالمناطق اللبنانية.

وفي أعقاب ذلك اشتبك ضابط لبناني مع الضابط الإسرائيلي الذي قاد القوة وقام بدفعه، مراقبون من جانب القوة التابعة للأمم المتحدة-اليونيفيل تواجدوا في المكان.

وتبعد قرية عيثا الشعب على بعد عدة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، وخلال حرب لبنان الثانية جرت معركة متواصلة في القرية، المعروفة بتأييدها لحزب الله.