الخارجية السورية تدين زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركي المفاجئة الى قاعدة أمريكية في سوريا

سوريا "تطالب الإدارة الأميركية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لفصائل مسلحة انفصالية"

نددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأحد، بالزيارة التي وصفتها بـ"غير الشرعية"، لرئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، أن "سوريا تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأميركي إلى قاعدة عسكرية أميركية غير شرعية في شمال شرق سوريا وتؤكد أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها"، حسب وكالة الأنباء السورية.

وأضاف المصدر أن سوريا "تطالب الإدارة الأميركية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لفصائل مسلحة انفصالية"، وتابع أن "سوريا تتوجه إلى الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم لإدانة هذه الانتهاكات الأميركية ووقفها".

وأوضح المصدر ذاته أن دمشق "تؤكد أن هذه الممارسات الأميركية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها".

وزار ميلي، أمس السبت، بصورة"مفاجئة" قاعدة في شمال شرق سوريا، حيث تشن القوات الأميركية وحلفاؤها حملة ضد تنظيم دعش، والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقادة والقوات الذين أطلعوه على سير العمليات الجارية ضد داعش، بحسب الكولونيل ديف باتلر، الناطق باسم ميلي.

ولم يذكر باتلر ما إذا كان ميلي قد التقى بقادة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي كانت الحليف الرئيس للقوات الأميركية في سوريا في القتال ضد داعش.