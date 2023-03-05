شركة "ال عال" ترد على التقارير حول رفض طياريها قيادة طائرة نتنياهو الى ايطاليا

قامت الشركة، بفتح مناقصة للطيارين الراغبين في قيادة طائرة "إل عال" من سرب طائرات-777 التي تقل نتنياهو وزوجته عادة في رحلاته الرسمية إلى الخارج

ردت المديرة العامة لشركة إل عال الإسرائيلية على التقرير بأن طياري الشركة رفضوا قيادة الرحلة التي ستقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى ايطاليا نهاية الأسبوع.

وقال دينا بن طال-جننسيا إن "شركة ال عال هي التي تحمل العلم الإسرائيلية بفخر على جناح طائراتها، نحن لن نسمح بأي مقاطعة أيا كانت وبالتأكيد ليس ضد رئيس حكومة إسرائيل".

وأضافت :"الرحلة مأهولة وفقا لإجراءات الشركة ولا توجد أية مشكلة، الرحلة ستنطلق كما هو مخطط لها بالموعد المحدد، هذا فخر كبير بالنسبة لنا أن ننقل رئيس الحكومة الى بعثات سياسية، هذا ما قمنا به دائما وسنقوم به مستقبلا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقت سابق من اليوم الأحد، أنه لم يتطوّع أي طيار في شركة "إل عال" الإسرائيلية للرحلات الجوية لنقل رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته في زيارتهما المرتقبة إلى العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت أن الشركة قامت، بفتح مناقصة للطيارين الراغبين في قيادة طائرة "إل عال" من سرب طائرات-777 التي تقل نتنياهو وزوجته عادة في رحلاته الرسمية إلى الخارج، غير أن تلك المناقصة أغلقت ظهر اليوم الأحد، دون تطوع أي طيار إسرائيلي للمشاركة في قيادة الطائرة إلى روما.

وبحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، فإن أسباب عدم تطوع الطيارين الإسرائيليين يعود إلى إحجامهم عن التعاون مع نتنياهو، على خلفية الخطة الحكومية الخاصة بالجهاز القضائي في البلاد، فضلا عن وجود نقص في الطيارين المؤهلين لقيادة هذا النوع من الطائرات.

وأعلن ما مجموعه 37 طيارًا احتياطيًا من أصل 40 عضوًا في وحدة النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم سيتغيبون عن تدريب مجدول هذا الأسبوع احتجاجًا على الإصلاح القضائي للحكومة.