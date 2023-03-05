جاء هذا بعد رفض نحو 37 طيارا من وحدة النخبة الامثتال الى تدريب مجدول لهم الأربعاء القادم

تحدث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت والمستوى السياسي مساء اليوم حول ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، معبرا عن قلقه ومخاوفه إزاء ذلك ، وقال هاليفي إن الظاهرة آخذة بالازدياد تجاه أبعاد مقلقة محذرا اياهم من انتشار الظاهرة بسبب الاحتجاج على التعديلات القضائية بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي.

في المقابل طالب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم البدء بحوار بين المعارضة والائتلاف حول مشاريع القوانين حول التعديلات القضائية التي يدفعها الائتلاف الحكومي. تأتي تصريحات غالانت على خلفية المطالبات الواسعة التي أطلقت خلال الأيام الأخيرة من جانب جنود احتياط بعدم المثول لأداء الخدمة العسكرية احتجاجا على هذه التعديلات التي يعتبرها المعارضون بأنها بمثابة انقلاب، وقال وزير الأمن "الوضع اليوم يلزمنا التحدث وبسرعة. نقف أمام تحديات خارجية ثقيلة ومعقدة، كل مطالبة برفض الخدمة العسكرية تضر بعمل الجيش الإسرائيلي وقدرته على أداء المهام".

أيضا رئيس الحكومة نتنياهو تطرق الى مطالبات رفض الخدمة، وصرح خلال مقابلة مع القناة الإسرائيلية 14 إنه "خلال فترة فك الارتباط، المطالبة برفض الخدمة أدت الى رفض الأوامر وقال:"أتذكر وقت فك الارتباط، أنه كان هجوم ساحق على فكرة رفض الخدمة، والتي فعليا لم تتطور ولم تصل إلى أي مكان، لأن المعسكر القومي، كما أطلقوا عليه، لم يفكر بها قط" وحذر نتنياهو إنه :"كل من يطالب برفض الخدمة من جانب، سيحصل عليها من الجانب الآخر، وعندها لا يمكننا العيش"

ويشار الى أنه في وقت سابق اليوم أعلن 37 طيار إحتياط من بين 40 طيارا من وحدة النخبة"سرب المطرقة" التي يستخدم لتنفيذ هجمات جوية بعيدة، أنهم لن يشاركوا في التدريبات التي حددت لهم الأربعاء القادم.

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