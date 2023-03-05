إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة فترة عيد المساخر

جاء هذا الاغلاق بعد التصعيد الأمني الأخير والأوضاع الأمنية القابلة للانفجار

قرر الجهاز الأمني الإسرائيلي اليوم فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة عيد المساخر-البوريم.

جاء هذا في أعقاب تقييم للأوضاع الأمنية ترأسه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مع كبار المسؤولين في الجيش ومنسق المناطق في الحكومة، أقر خلاله عدم السماح بدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية البالغ عددهم 150 ألف ، و17 ألفا آخرين من قطاع غزة ابتداء من الساعة الـ17:00 من يوم غد حتى نهاية العيد منتصف ليلة الأربعاء وذلك في أعقاب التصعيد الأمني الآخر والوضع القابل للانفجار.

خلال الإغلاق ستبقى الحواجز المخصصة للبضائع مفتوحة، كما سيسمح التنقل للحالات الانسانية والاستثنائية، وسيكون هذا خاضعا لموافق منسق الحكومة في المناطق.

خلال السنوات الأخيرة يفرض الجهاز الأمني إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عيد المساخر، إلا أنه العام الماضي وبشكل استثنائي، صدر قرار عدم فرض الإغلاق على الضفة فترة العيد حيث كانت الأوضاع هادئة نسبيا في حينه.