وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الأردن في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل مصر وإسرائيل

وقال مسؤولون أمريكيون إن "الزيارة جاءت لإظهار الدعم لحلفاء واشنطن الإقليميين الرئيسيين ضد التهديد المتنامي لإيران".

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وصل مساء اليوم الأحد، إلى الأردن، في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل ومصر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن "الزيارة جاءت لإظهار الدعم لحلفاء واشنطن الإقليميين الرئيسيين ضد التهديد المتنامي لإيران".

وذكر الوزير أوستن، في تغريدة على تويتر قبل الزيارة: "أنا في طريقي إلى منطقة الشرق الأوسط للقاء القادة الرئيسيين وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا".

وأضاف في تغريدة أخرى، لدى وصوله الأردن: "أن الشراكة الاستراتيجية والدائمة بين الولايات المتحدة والأردن قوية. بينما أنا هنا، أتطلع للتعاون بشأن المصالح المشتركة التي ستحقق نتائج إيجابية لكلا البلدين".

وكان موقع "المونيتور" الأمريكي، ذكر قبل أيام، أنه من المقرر أن يصل أوستن الأردن الأحد، ثم سيتوجه إلى مصر، ويختتم جولته في إسرائيل الخميس.

وأوضح أن جولة أوستن تهدف إلى "إزالة شكوك قادة الشرق الأوسط في التزام إدارة (الرئيس جو) بايدن بالاحتياجات الأمنية للمنطقة بعد التدقيق المتزايد في مبيعات الأسلحة وتراجع التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان والخليج العربي".

وقال إنه من المقرر أن يقضي الوزير الأمريكي معظم أيام زيارته في الأردن، "الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يعاني في السنوات الأخيرة من مشاكل اقتصادية".

وتأتي زيارة أوستن، بعد يوم من زيارة مفاجئة أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى شمالي سوريا، السبت، وأخرى لإسرائيل، الجمعة.